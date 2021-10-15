З шильда на смартфон: економимо час для важливішого

Час – найцінніший ресурс. І керівники великих промислових підприємств і організацій як ніхто цінує його. Шильди металеві з QR кодом дозволяють значно економити час співробітників таких підприємств і їх партнерів.





Таблички з qr-кодом виготовляються з метою нанесення додаткової інформації про об’єкт. Наприклад, в коді можуть бути зашифровані детальні відомості про товар, які не поміщуються на обладнанні, або які не можуть бути нанесені на нього. Потрапити на сайт з інформацією можна, відсканувавши QR код за допомогою спеціального додатку на смартфоні.

Як Qr код на таблічці обладнання економить наш час

Що ми робимо, коли нам необхідно дізнатися інформацію про будь-яке промислове обладнання? Більшість з нас в першу чергу намагається отримати необхідні дані в мережі інтернет.

Пошук потрібної інформації займає багато часу, адже знайти сайт офіційного дистриб’ютора або виробника конкретного приладу буває не так просто, особливо якщо мова йде про іноземні моделі професійного обладнання.

Таблички з qr-кодом скорочують процедуру пошуку важливих відомостей про об’єкт до мінімуму. У даній ситуації все, що потрібно від людини – відкрити програму для читання кодів і направити свій смартфон на металеву табличку. Протягом декількох секунд користувач буде автоматично перенаправлений на необхідний ресурс.

Шильди з qr-кодом також значно скорочують час на проведення інвентаризації на виробництві. Всього кілька кліків і вся найбільш важлива інформація буде надана матеріально-відповідальній особі.

Сфера застосування шильдів металевих

https://gayda.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/izobrazhenie_viber_2021-06-10_11-59-47-2.jpg Сфера застосування металевих шильдов в Україні надзвичайно широка – вона зачіпає всі види діяльності, в якій необхідно точно маркировати товар або промислове обладнання.

Промислові таблички найчастіше містять в собі наступну інформацію:

серійний номер приладу або обладнання;

дату його випуску і повну заводську назву;

інструкцію з експлуатації обладнання;

контакти заводу виробника (або дистриб’ютора) і сервісних центрів.

В якості матеріалу для виготовлення таких виробів використовується алюміній. Цей метал відрізняється особливою якістю і довговічністю. Такий шильдик витримує всі фактори зовнішнього впливу, такі як: температура, механічні дії, хімічні речовини, сонце, вода та інше.

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