ПриватБанк ввел лимиты для переводов на карты

Клиенты государственного ПриватБанка все чаще сталкиваются с ситуацией, когда не удается осуществить перевод с карты на карту. Как объясняют в самом финучреждении, это случается из-за превышения лимита операций. Оказывается банк ввел новые ограничения на количество переводов между счетами клиентов. В частности владельцы карт MasterCard и Visa могут осуществлять до 100 таких операций в месяц.





Интересно, что данное ограничение касается не только исходящих, но и входящих переводов. То есть пользователь может отправить средства 100 раз за месяц, и получить их так же только 100 раз. Похожие правила действуют и для международных операций: 25 исходящих и 30 входящих переводов в месяц.

В банке объясняют, что новые ограничения установлены с целью прекращения реализации теневых финансовых схем через государственное финучреждение. Однако клиенты не слишком довольны изменением «правил игры».

Больше всего пострадали владельцы карт, получают большое количество переводов за товары, приобретенные в интернет-магазинах. В ответ на жалобы таких клиентов работники банка объясняют: для ведения предпринимательской деятельности нужно открывать счет ФЛП, и спокойно принимать сколько угодно платежей без ограничений.

Во внутренних правилах банка касательно количества переводов есть и определенные исключения. Речь идет о счетах, предназначенных для сбора средств на благотворительность, волонтерские проекты и лечение. Чтобы снять лимит на такие переводы, нужно предоставить банку соответствующие доказательства или документы. Это может быть ссылка на благотворительный проект или на объявление о сборе средств, медицинские документы и тому подобное. После подтверждения цели переводов, с карты снимут лимит в течение суток.

Для обычных клиентов ПриватБанка, использующих карточку исключительно для личных нужд, исчерпанный лимит будет означать блокировку услуги перевода до окончания отчетного периода. То есть после 100-го перевода пользователь уже не сможет повторить такую транзакцию до 1 числа следующего месяца.