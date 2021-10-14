Названо подарунки чоловікові, які можуть привести до поганих наслідків

Для читачів, які хочуть дотримуватися прикмети і забобони наших мудрих предків, ми розповімо чому не можна дарувати чоловікам, братам, батькам, коханцям, хлопцям, чоловікові: годинники, ножі, шкарпетки, носові хустки, книги, дзеркало, посуд, фігурки птахів, тварин, рослини, тапочки, шкатулки, гребінець, краватка, нижню білизну, ланцюжки, рушники, натільні хрестики, свічки, алкоголь.





Не можна дарувати годинник

Такий подарунок тільки в деяких країнах є доречним. Наприклад, в китайській і слов’янській культурі вважається, що подарований годинник відраховує час до смерті людини або час до розлуки з коханим чоловіком. У багатьох людей слова “час”, “година”, “термін”, “період” асоціюються тільки з будь-яким обмеженням. Наприклад, розхожий вислів – “справі час – потісі годину”. В даному прикладі обмежується час відпочинку, а час роботи неосяжний.

Не можна дарувати ножі

У європейських і слов’янських народів такий подарунок вважається поганою прикметою. Подарований гострий предмет приносить в будинок велику напругу у всіх сферах життя. Забобон, народною мудрістю закріплено в прислів’ях: “Ходити по лезу ножа”, “Висіти на вістрі ножа”, “Вашими ножами та вас же ріжуть”, “Як серпом по шиї, так як ножем по серцю”.

Не можна дарувати шкарпетки

Існує повір’я, що в дарованих шкарпетках чоловік швидко посваритися з жінкою і піде з дому. Але деякі дружини дарують чоловікові шкарпетки підбурюючи їх до розриву відносин.

Не можна дарувати носові хустки

Є повір’я, перевірене нашими предками, що дарувати чоловіку або жінці носову хустку – до сліз.

Не можна дарувати в’язані речі

Ця прикмета “діє” в житті незаміжніх дівчат. Дарувати коханому хлопцеві, що-небудь в’язане своїми руками до весілля – до зради.

Не можна дарувати книги

З приводу книжкового дарування двояка думка. Більшість привчені, що книга – найкращий подарунок. Меншість стверджує, що за народними повір’ями не можна “чтивом” обдаровувати чоловіка або дружину. Нібито це може спровокувати сімейні скандали.

Начитаються “РОЗУМНОСТЕЙ” і будуть сперечатися про прочитане. Ставлення до такого подарунка виражено в прислів’ях, наприклад: “Одна книга розуму додає, а інша і останній відбиває”, “Одна книга збагачує, а інша – з шляху спокушає”.

Не можна дарувати ланцюжка

Існує думка, що якщо раптом подарований ланцюжок ненавмисно розірветься, то за прикметами, це призведе до розриву відносин з його дарувальником.

Не можна дарувати дзеркала

З дзеркалами в слов’янської і православної культурах пов’язано чимало прикмет і забобонів. Наприклад, навіть зараз в будинку з небіжчиком обов’язково закривають всі дзеркала тканиною. Також вони неодмінний атрибут різних ворожінь, обрядів і дороги в потойбічний світ.

Не можна дарувати посуд

Будьте уважні, подарувавши з поспіху тріснути або надколотий посуд чоловікові, хлопцеві, коханцеві. Це розіб’є ваші відносини. Важливо! Вирішивши подарувати посуд, потрібно покласти що-небудь всередину. Порожній посуд може залучити убогість в життя людини.

Не можна дарувати порожній гаманець, сумку або валізу.

Зазначені подарунки хороші, якщо вони наповнені чимось. Щоб “зняти” погану прикмету вкладіть у валізу або гаманець будь-який сувенір, цукерку, монетку і можете сміливо дарувати чоловікам і жінкам.

Не можна дарувати спиртні напої

У разі, якщо ви даруєте спиртне подбайте про те, щоб розпити його з одержувачем подарунка. В інших ситуаціях “продайте” красиву пляшку, наприклад, колекційного вина за “монетку”.

Не можна дарувати тварин або рослини

В даному випадку більше логіки ніж забобони. Хто буде гуляти з собакою? Хто буде годувати кішку під час довгої відсутності власника?

Якщо ви остаточно вирішили подарувати кому-небудь кошеня, цуценя, папужки або квітку в горщику, то обов’язково віддавайте за символічний викуп. Не оплачений “живий п і істоскуется по колишньому господареві.

Не можна дарувати тапочки

Повір’я стосується тапочок білого кольору. “Бачив я тебе в труні в білих тапочках” – крилатий кіношний вираз.

Не можна дарувати шкатулки.

Забобонні люди здавна вважали, що якщо обдарувати чоловіка / дружину скринькою, то в подальшому вони будуть приховувати від чоловіка свої думки.

Не можна дарувати гребінця для волосся

Такий подарунок, на думку слов’ян, може оточуючим видати ваші таємні бажання. Також в алегоричному вираженні “Дали гребінець, коли ми облисіли” відбивається несвоєчасність уваги до людини і її проблеми.

Не можна дарувати рукавички, рукавиці

Вважається, що якщо чоловік втратить одну рукавичку, то вже і серце не запропонує і руки не подасть.

Не можна дарувати шарфи

В даному випадку, асоціація у забобонного обдаровуваного може бути з мотузкою для повішення. Згадайте Айседору Дункан, кохану С. Єсеніна, яка померла через шарфа намотаного на колесо відкритого кабріолета.

Не можна дарувати краватку

Є думка, що краватка «прив’язує» власника до дарувальника без його волі. Також галстук застосовують для привороту. Дарувати краватку, без наслідків для своєї карми, можна тільки дуже близькій людині.

Не можна дарувати нижню білизну

Більшість жінок стверджує, що подарована дружиною чоловікові нижня білизна веде до зрад.

Не можна дарувати натільні хрестики

У православній традиції, дарувати хрестики можна тільки при хрещенні. В інших святкових ситуаціях дарувальник передасть чоловікові або жінці частину свого «хреста» (негаразди, хвороби і турботи).

З іншого боку священики це марновірство спростовують і не забороняють дарування натільних хрестиків в будь-яких життєвих обставинах.

Не можна дарувати свічки

Забобонні чоловіки, а особливо побожні жінки, вірять, що свічки дарують до похорону. Якщо одержувач подарунка забобонний, то краще відмовитися від “свічкової ідеї”.