Стало известно смогут ли украинцы получить посылки на праздники

Стал известен график работы почтовых операторов на период с 14 по 17 октября. Эти дни будут выходными не для всех. День защитников и защитниц, а также день казачества и Покрова Святой Богородицы) приходится на 14 октября — это официальный выходной, но исключения все же есть.





Школы и детские сады идут на выходной. Финансовые учреждения продолжат предоставлять услуги гражданам. Почтовые отделения могли бы отдыхать, но решили работать. На сайтах Укрпочты и Новой почты уже объявлены рабочие графики. Их специально изменили, чтобы украинцы могли пользоваться услугами операторов.

График работы Новой Почты

Новая Почта предоставляет услуги по ексрпесс-доставке по всей Украине. Это один из крупнейших операторов в стране. В праздничные выходные компания приняла решение пойти навстречу украинцам. Отделение планирует работать.

“Доставка по адресу” будет работать в обычном режиме, как и всегда по субботам. Неизменным останется график и с 15 по 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба. Кстати на официальном сайте Новой Почты вы можете найти необходимое отделение и ознакомиться. Также это можно сделать через мобильное приложение.

Как будет работать Укрпочта

Украинцам будет полезно узнать о режиме работы национального оператора. В праздничный день будут рабочими только 91 отделение по всей Украине (сегодня насчитывается более 11 000 отделений):

Винница;

Житомир;

Днепр;

Запорожье;

Кривой Рог;

Тернополь;

Сумы;

Херсон;

Черновцы;

Харьков;

Киев.

Уже на следующий день, 15 октября все вернутся к своему обычному графику. Информацию о режиме работы можно проверить на официальном сайте. 15.10 – 16.10 в большинстве почтовых отделений сокращены дни. Поэтому лучше уточнить заранее часы работы.