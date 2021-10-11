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Стало известно смогут ли украинцы получить посылки на праздники

11.10.2021
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Новая почта

Стал известен график работы почтовых операторов на период с 14 по 17 октября. Эти дни будут выходными не для всех. День защитников и защитниц, а также день казачества и Покрова Святой Богородицы) приходится на 14 октября — это официальный выходной, но исключения все же есть.


Школы и детские сады идут на выходной. Финансовые учреждения продолжат предоставлять услуги гражданам. Почтовые отделения могли бы отдыхать, но решили работать. На сайтах Укрпочты и Новой почты уже объявлены рабочие графики. Их специально изменили, чтобы украинцы могли пользоваться услугами операторов.

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График работы Новой Почты

Новая Почта предоставляет услуги по ексрпесс-доставке по всей Украине. Это один из крупнейших операторов в стране. В праздничные выходные компания приняла решение пойти навстречу украинцам. Отделение планирует работать.

“Доставка по адресу” будет работать в обычном режиме, как и всегда по субботам. Неизменным останется график и с 15 по 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба. Кстати на официальном сайте Новой Почты вы можете найти необходимое отделение и ознакомиться. Также это можно сделать через мобильное приложение.

Укрпошта

Как будет работать Укрпочта

Украинцам будет полезно узнать о режиме работы национального оператора. В праздничный день будут рабочими только 91 отделение по всей Украине (сегодня насчитывается более 11 000 отделений):

  • Винница;
  • Житомир;
  • Днепр;
  • Запорожье;
  • Кривой Рог;
  • Тернополь;
  • Сумы;
  • Херсон;
  • Черновцы;
  • Харьков;
  • Киев.

Уже на следующий день, 15 октября все вернутся к своему обычному графику. Информацию о режиме работы можно проверить на официальном сайте. 15.10 – 16.10 в большинстве почтовых отделений сокращены дни. Поэтому лучше уточнить заранее часы работы.

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11.10.2021
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