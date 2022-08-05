Китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 августа

Предстоящая неделя обещает быть жаркой во всех смыслах. Мы заходим в месяц главного энергетического конфликта года — Земляная Обезьяна будет бороться с Водяным Тигром и последнему в этой схватке придется очень непросто.





От таких периодов можно ожидать нестабильности, возросшей эмоциональности, грубости и провокаций. Все это может привести к срыву планов, поспешным и неправильным решениям, слишком рискованному поведению. Это касается как обычных людей, так и тех, кто наделен властью и влиянием. Энергии воздействуют на всех без исключения.

Чтобы нейтрализовать негативные тренды стоит максимально успокоить ум, охладить нервную систему и постараться не реагировать на внезапно изменяющиеся обстоятельства. Средства успокоения ума и контроля над эмоциями каждый выбирает под себя — для кого-то подойдет релакс на даче, а для кого-то часовые прогулки на природе. Главное — фокус на спокойствие.

Понедельник, 8 августа. Инь Вода на Змее

Понедельник — одна из самых неприятных дат августа, когда собираются вместе Змея, Обезьяна и Тигр. Такое соединение называют «огненным наказанием», и оно несет в себе повышенный риск травматизма, опасного поведения и разного рода форс-мажоров, особенно связанных с транспортом.

День не подходит для того, чтобы устраивать переезды, начинать ремонт и путешествия. Есть вероятность потерь денег и документов, а также дорожных инцидентов. За рулем стоит себя вести максимально уравновешенно. Рисковать — как в делах, так и в спорте или развлечениях — тоже так себе идея на этот день. Не стоит начинать лечение и делать предложение руки и сердца. Перенесите эти важные дела на более благоприятную дату.

Вместе с тем понедельник может стать довольно полезным с точки зрения укрепления отношений. Посвятите время общению с важными для вас людьми, перенесите фокус с дел на людей вокруг и они ответят вам благодарностью.

Наиболее чувствительны к неблагоприятным аспектам дня могут быть люди с Обезьяной, Тигром, Змеей и Свиньей в карте бацзы. Рекомендуется эмоциональный покой и отсутствие социальной активности.

Вторник, 9 августа. Ян Дерево на Лошади

Во вторник можно уже заниматься делами. Довольно сильная энергия Огня поможет сдвинуть с места сложные проекты и начинания. День обещает быть быстрым и насыщенным. Повезет тем, кому огонь полезен, а также и работникам сферы образования, рекламщикам и психологам.

День хорош для того, чтобы что-то начинать или открывать. Благоприятно проводить встречи с потенциальными партнерами, устраивать мозговые штурмы и выходить на новую работу. Неплохо заниматься инвестициями, покупать имущество и нанимать новых сотрудников.

Тем, кому стихия Огня не благоволит, людям с Тигром, Обезьяной и Крысой в карте стоит быть в этот день более рассудительными и спокойными. Вероятны неприятности, болезни и разрывы отношений. Реагируйте на все максимально философски.

Среда, 10 августа. Инь Дерево на Козе

После бешеного вторника среда покажется тихим омутом. Энергии как будто заснут, что выразится в замедленности всего и вся. День будет тянуться вечность, люди опаздывать и не отвечать на звонки. Идеальный день для ничегонеделания.

В дни застывшей «ци» не рекомендуется планировать важные дела, начинать что-то срочное и требующее пунктуальности. Путешествия в этот день тоже могут быть не очень гладкими. Не стоит заниматься торговыми сделками, начинать лечение и особенно подвергаться хирургическому вмешательству. Понятно, что это не касается экстренных ситуаций.

День можно потратить на рутину, созерцание природных красот, прогулки на свежем воздухе, просмотр объявлений о продаже или аренде недвижимости. Искать информацию можно, но вот заключать сделки лучше все-таки в другой день.

Люди с Быком в карте могут почувствовать, что земля уходит у них из-под ног. Восстановить контроль над ситуацией в среду им будет довольно сложно, проще отпустить все дела делаться своим чередом.

Четверг, 11 августа. Ян Огонь на Обезьяне

В четверг в мир придут сразу две Обезьяны — в дне и в месяце. И это будет не самый фартовый день — можно ожидать нарушения планов, эмоциональных стычек и разнообразных нестыковок. Нейтрализация негативных аспектов дня происходит через успокоение ума, концентрацию на обыденных делах, на заботе о теле и душевном отдыхе.

Используйте энергии разрушения, присутствующие в дне для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Не препятствуйте уходу того, что должно покинуть вашу жизнь. Это могут быть как утерянные вещи, так и потерянные люди. Отпускайте все, что покидает вас и благодарите за возможность трансформации.

Особенно внимательными в четверг стоит быть людям с Тигром в карте. Им рекомендуется провести день как можно более тихо и незаметно. Тигры и так весь месяц находятся под угрозой эмоциональных разрывов, телесных и душевных травм, а в этот четверг воздействие будет двойным по силе воздействия. Берегите себя!

Пятница, 12 августа. Инь Огонь на Петухе

Пятница продолжит тенденции четверга, но не таким экстремальным образом. Если накануне планы рушились не по вашей инициативе, то в пятницу вы сами можете стать автором изменений в вашей жизни.

День идеально подходит для разного рода расставаний и генеральных уборок. Если у вас давно созрел план — уйти с нелюбимой работы, от нелюбимого мужа, из сложных отношений, — но не хватало моральных сил, то в эту пятницу энергии будут вам в помощь.

Если уходить ни от кого не хочется, используйте тренды дня для наведения порядка: устройте уборку дома, разгребите завалы на рабочем столе, отсортируйте и отдайте на благотворительный склад одежду, которую уже не будете носить. Не стесняйтесь отдавать — освободившееся пространство вскоре будет наполнено новыми людьми, впечатлениями и красивыми вещами.

Удаление зубов, папиллом и бородавок, начало диет и очистительных процедур — тоже удачные дела для этой пятницы.

Людям с Кроликом в карте стоит в пятницу быть аккуратными с ножами и прочими режущими инструментами — возможны бытовые травмы.

Суббота, 13 августа. Ян Земля на Собаке

А вот суббота будет тотально земляным днем. Энергии Земли — это хозяйственность, домовитость, устойчивость, хлебосольность и много вкусной еды. Ну, вы поняли — в субботу будем заниматься домом, приемом гостей, получать гастрономические и иные тактильные удовольствия.

День особенно хорош для устройства новоселий, душевных посиделок и встреч, но без обсуждения бизнес-проектов. Посвятите субботу обустройству вашего жилого пространства, уделите внимание семье и не забудьте про себя, любимого.

Не стоит в субботу брать денег в долг, подписываться под обременительными для вас обязательствами и давать трудновыполнимые обещания. Те, кто давно готовится к сделке на рынке недвижимости, может увидеть в субботу хороший шанс. Зафиксируйте условия, но не подписывайте контракт в субботу, перенесите саму сделку на другой день.

Для Драконов суббота может стать днем разрешения сложной и запутанной ситуации в жизни. Просто позволите случиться тому, что должно произойти.

Воскресенье, 14 августа. Инь Земля на Свинье

В воскресенье сил будет поменьше, а эмоциональный фон слегка расшатан. День может принести недопонимание между людьми, повышенную нервозность и нарушение обещаний. Но в целом — все довольно неплохо.

Главное дело воскресенья: не нарушать баланс. Баланс между работой и отдыхом, заботой и свободой, движением и покоем. Постараетесь жить и действовать плавно и без рывков, не пробивайте лбом стены — в это воскресенье этот трюк не удастся даже тем, кто в нем весьма преуспел.

Лучшее занятие на воскресенье — отдых и построение планов на будущее. Потратьте время на визуализацию ваших желаний, представьте и нарисуйте или опишите себя в том месте, в котором вы хотите оказаться через какое-то время. Это кажется, что такие упражнения пустая трата времени, наоборот, концентрация на цели позволяет более четко видеть возможности для ее достижения в окружающей реальности. Ну, и потом, мечтать детально — это вырабатывать дополнительную порцию эндорфина.

Людям со Змеей в карте стоит быть в воскресенье особенно внимательными к своему состоянию. Эмоции могут зашкаливать.

Всем удачной недели!