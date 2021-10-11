Чергове підвищення пенсій: на скільки зростуть виплати в Україні

Початок зими принесе українцям підвищення пенсії на 80 грн, до 1934 грн. Максимальна пенсія зросте на 800 грн, до 19340 грн.





Про зміни стало відомо з бюджету ПФ. Надбавка пенсії стане можливою за рахунок збільшення прожиткового мінімуму. Закон говорить, що пенсія не може бути нижче за прожитковий мінімум для непрацездатних. А з 1 грудня це буде 1934 грн.

Водночас сума максимальної пенсії не може перевищувати 10 мінімальних. Тобто спочатку зими вона становитиме 19340, що на 800 грн більше ніж зараз. На таку пенсійну виплату можуть розраховувати особи з великою білою зарплатою і величезним стажем.

Перерахунок гарантованих виплат

Окремо перерахунок планується для осіб, які виконали вимоги за стажем. Тобто 30 і 35 років для жінок і чоловіків відповідно. До того ж право на такі виплати є тільки у тих, хто досяг 65 років. Їм додатково доплачуватимуть по 200 грн.

Закон говорить, що така категорія населення може отримати 40% від мінімальної зарплати. Враховуючи, що з 1 грудня вона зросте до 6,5 тис.грн, то пенсія збільшиться до 2,6 тис. грн.

Хто може отримати особливу пенсію

Окремо відзначимо категорію населення, на яку не поширюється закон про обмеження пенсії десятьма мінімальними. Йдеться про суддів. Вони домоглися того, що по виходу на пенсію отримуватимуть 80% від своєї зарплати. Тобто середньостатистична пенсія становить 80 тис. грн.