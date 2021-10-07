В кошельках украинцев гуляют копейки стоимостью тысячи гривен

Вы можете держать в кармане или кошельке металлические копейки, гривны, и даже не догадываться, что коллекционеры готовы отдать за некоторые из них немалые деньги. Разные дефекты, ошибочное количество ягод в кисти, аверс и реверс с отклонением … за все это коллекционеры готовы заплатить 1000 и более гривен.





В связи с тем, что вышли из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, нумизматы рекомендуют лучше их исследовать. Среди них могут быть ценные и редкие экземпляры, а именно:

1 копейка 1992 сегодня может стоить 15 000 гривен. Если у вас есть такие, исследуйте их средний зуб трезубца. Он должен быть острый на кончике и толстый посередине. Заметили хвостик на единице, а кисть “2 выглядит как треугольник? Бинго, вы сорвали джекпот.

14000 гривен заплатят за 10 копеек 1992 года, но при одном условии: трезубец должно быть вдавленный. Это очень редкий брак, таких монет не так уж и много. Со временем ее стоимость только растет.

5 копеек 2003 могут стоить 100 $.

Именно интересные экземпляры пользуются спросом. Узнать о них больше можно на сайтах нумизматики в Украине. К другим ценным монетам, которые могут быть у каждого украинца относятся:

1 копейка 1994 г. (стоимость 3500 грн)

2 копейки 1992 г. (стоит примерно 30000 грн)

1 гривна 1992 оценивается в 11000 гривен.

Есть и более дешевые монеты. Например, 1 гривна “70 лет Победы” принесет вам 2 доллара. А 1 гривна 2005 стоит меньше доллара.

Бумажные купюры ценятся за уникальный банковский номер. Здесь уже ценообразование не имеет никакой логики. Продать их труднее, нужно больше времени, чтобы найти, кто готов заплатить.