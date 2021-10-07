Стало известно, когда в Украине будет 5G интернет

5G интернет скоро будет и в Украине. Правда, пока в тестовом режиме, но доступен для работы. Первый пробный запуск уже запланирован на конец октября. Об этом официально заявили представители компаний Huawei и Vodafone Украина. Именно во время презентации Huawei Road Show 2021 было объявлено о появлении нового поколения интернета.





Известно пока немного, а именно: радиочастота будет колебаться в пределах 3700-3800 МГц, а ширина канала равна 100 МГц.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации уже поддержала проект. Поэтому остается провести подготовительные работы и стартовать. Украина с нетерпением ждет этих изменений. Ведь уже большое количество смартфонов и техники имеет встроенніе модули 5G.

В феврале 2022 правительство планирует провести аукцион на продажу компаниям лицензии. Но его уже несколько раз переносили. Причиной тому является отсутствие необходимых радиочастотных ресурсов. Сегодня все технические вопросы решены. Теперь ожидаем тестирование системы и продажи лицензий на 5G.

Эксперты рассказали и о других трудностях. Мобильные операторы не видят перспектив и идей, по монетизации 5G. Агросфера гораздо перспективнее в этом направлении. Также ожидается, что в ближайшее время население активно продолжит использовать 4G и не будет спешить переходить на новый уровень. Компаниям же эта тема более близка и интересна.

Первую антенну планируют поставить в Киеве на территории Инновационного парка UNIT, что рядом со станцией метро Дорогожичи. Пользоваться интернетом смогут IT-компании и резиденты UNIT. City. Обычные сим-карты не подойдут, поєтому выпустят специальные и гибридные.

Для реализации проекту на 100%, Украина потратить 4,6 миллиарда гривен. Это необходимые расходы по 2021-2023 годы. Но по неизвестной причине в 2021 году финансирование остановилось. Как правительство будет действовать дальше, пока неизвестно.