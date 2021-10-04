Впервые получены снимки поверхности Меркурия – следить за этим можно в Twitter

BepiColombo сделал первые снимки поверхности Меркурия. Недавно они были доставлены на Землю и представлены общественности. Космический аппарат сделал то, что уже десятки лет никому не удавалось. Об этом уже заявило Европейское Космическое Агентство.





БепиКоломбо — это совместная миссия Европейского и Японского аэрокосмических агентств, состоящий из двух летательных аппаратов. Первый уже осуществляет свою работу.

В своем Twitter агентство выложило пост со снимком и подписью: “Привет, Меркурий!”, А дальше описание где и кем сделан снимок. Твит в первые часы набрал тысячи лайков и комментариев.

Напоминаем, что запуск первого аппарата состоялся еще в октябре 2018 года, и только недавно звездолет вышел на орбиту ближайшей к Солнцу планеты.

BepiColombo должен сделать 6 вылетов над Меркурием. Первый полет уже прошел успешно. И теперь люди могут наблюдать не только за Марсом. Аппарат пролетел на высоте около 200 км от поверхности планеты. Удалось собрать множество снимков. Их изучение поможет раскрыть не одну тайну первой планеты Солнечной системы. Также аппарат сделал снимки Северного полушария Меркурия. Правда расстояние было в 10 раз больше.

Ученые уже исследуют полученные изображения. По их словам на поверхности космического объекта большое количество гигантских кратеров. По своей природе и виду они очень напоминают те, что на Луне.

Поскольку Меркурий находится ближе от Солнца, то его изучение позволит спрогнозировать, что будет с Землей, если ее орбита сместиться.

В дальнейшем будущем одной из основных задач ESA является анализ состава поверхности: геологическая история поможет лучше понять природу солнечного ветра и воздействия солнечной погоды. Еще очень важно картирование водяного льда.