Киевстар ворует деньги у своих абонентов: заместитель министра экономики Украины

Заместитель главы Министерства экономики Игорь Дядюра на днях оставил гневный пост на своей странице в социальной сети Facebook. В публикации чиновник обвиняет мобильного оператора Киевстар в нахальном навязывании клиентам платных услуг.





По словам заместителя министра, компания Киевстар весь прошлый год убеждала абонентов в невозможности случайного подключения платных опций. В частности ведущий украинский оператор рассказывал клиентам о нескольких этапах подтверждения и двухфакторной аутентификации в процессе приобретения новых услуг.

Тем не менее деньги на счету чиновника просто «съел» непрошенный контент. Именно этот факт и заставил его довольно жестко высказаться в сторону оператора. Игорь Дядюра утверждает, что абонплата за месяц исчезла с его счета всего за 17 дней, а потом начал стремительно увеличиваться отрицательный баланс.

«Вы мошенники и лжецы. Я не жалею о «сожженных» за последний месяц 200 грн. Вместо +50 грн на счету, я получил баланс -160. Но это мизерная плата за то, чтобы в конце концов убедиться: в таком виде, как сейчас, контент-услуги предоставляться больше не могут. Этого не будет», – написал чиновник.

Политик также отметил, что не посещает никаких подозрительных интернет-ресурсов, ведь просто не имеет на это времени. Поэтому случайно приобрести какие-либо услуги или загрузить подозрительный контент точно не мог.

Заместитель министра также обнародовал в своей публикации данные контрагента, который предоставляет подозрительные контент-услуги. Именно его продукты и «сожгли» средства на счету политика. Зарегистрировано предприятие как «Цифровая лаборатория» по адресу г. Киев, ул. Дегтяревская, 33Б.

В гневном посте, целью которого было разоблачение махинаций компании Киевстар, Игорь Дядюра отметил нескольких влиятельных чиновников, имеющих полномочия для урегулирования этой ситуации. Речь идет о главе правления Интернет ассоциации Украины Александре Федиенко и заместителе Министра цифровой трансформации Александре Шелесте.