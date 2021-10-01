Сонячна енергія може покрити 77 відсотків

Оператор енергетичного ринку (AEMO) опублікував щорічний прогноз надійності енергетичної системи «2021 Electricity Statement of Opportunities (ESOO)”, у якому передбачає плани постачання електроенергії для дотримання стандартів упродовж найближчих 5 років. Сегмент сонячної енергії може покрити значну частину попиту на електроенергію в Австралії.





Газові електростанції, гідроелектростанції та сховища енергії, допоможуть замінити теплові електростанції. Нові диспозиційні потужності також дозволять у найближчі роки збільшити ринок коштом розвитку недорогих сонячних і вітрових електростанцій. Уже зараз автономні інвертори від https://www.solargarden.com.ua/product-category/avtonomni-invertory/ доступні кожному.

Затверджені інвестиції в наявну й нову інфраструктуру Energy Connect знижують витрати споживачів коштом кращого спільного використання енергоресурсів, а також підвищують стійкість і безпеку всієї енергосистеми.

Суттєвою загрозою надійності енергосистеми залишається потенційна недоступність вугільної електростанції в разі сильних дощів. AEMO працює з урядом над можливостями пом’якшення ризиків для енергетичної системи.

До 2026 року сонячна енергія може покрити до 77 відсотків загальних потреб в електроенергії.

Необхідні системні послуги для забезпечення безпеки постачання

AEMO пояснює, що без додаткових операційних інструментів оператор не може безпечно керувати континентальною енергосистемою. Рада з енергетичної безпеки Австралії запропонувала пакет реформ, спрямованих на надання основних системних служб, які після затвердження та реалізації допоможуть задовольнити потреби оператора.

До 2025 року будуть періоди, коли весь попит клієнтів буде задоволений енергією із сонячних батарей. Це підкреслює пріоритети AEMO у розвитку мереж, здатних працювати на 100-відсотковому виробництві сонячної енергії до 2025 року, щоби забезпечити споживачів доступною електрикою.

Споживання енергії збільшиться удвічі до 2050 року

Прогнози AEMO передбачають низку можливих явищ до 2031 року, наприклад, збільшення майже 81 TWh споживання енергії в пристроях (наприклад, через розроблення зарядних пристроїв для EV). Очікується, що з наступного десятиліття потенційне зростання, викликане електрифікацією, виробництвом водню та пов’язаною з цим нульовою емісією, буде ще більш значним, а споживання енергосистеми подвоїться до 2050 року. Тому необхідно й далі розвивати технології.