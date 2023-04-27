Преимущества покупки б/у авто из США

Бывшие в употреблении автомобили из-за границы все еще гораздо привлекательнее для украинцев, чем покупка авто в Украине. Новые машины не по карману большинству людей, а б/у часто слишком плохого качества. Рассказываем, почему стоит покупать машины в США, а не Европе, а также как купить, например, Рено Меган Сценик по лучшей цене.
Почему стоит купить автомобили из США
Все машины, которые украинцы покупают в Америке, — после аварий и нуждаются в ремонте. На аукционах их продают страховые компании, для которых продажа является единственным способом вернуть части страховой выплаты.
Ремонтировать авто в США обычно не выгодно. Гораздо проще продать битое авто, добавить нужную сумму и купить новое.
В то время как в США час работы мастера в среднем стоит 100 долларов, к этому еще нужно добавить стоимость запчастей, в Украине ремонт обойдется примерно в тысячу-две долларов. Конечно, иногда сумма больше, в зависимости от повреждений, но все равно это гораздо дешевле чем покупать новое авто.
Стоимость растаможки автомобилей из США в Украине намного дешевле, чем машин из Европы, поэтому такое предложение очень заманчивое.
Вот несколько преимуществ покупки машины в США:
- Цена. Машины США намного дешевле чем в Украине. Это связано с разными факторами, в первую очередь разницей в налогах и транспортных расходах.
- Огромный выбор. На рынке США огромный выбор авто, вы можете найти практически любую марку и модель авто.
- Состоянием авто. Машины после несерьезных аварий обычно в относительно неплохом состоянии. Кроме того, в США принято регулярно обслуживать автомобили, поэтому машины, купленные там, часто находятся в отличном состоянии.
- Прозрачная история авто. Вы можете проверить историю автомобиля перед покупкой. Это помогает избежать покупки автомобиля с проблемами, которые могут стать причиной дополнительных затрат.
Как видите преимуществ более чем достаточно.
В то же время если говорить о покупке машин с Европы, то тут вы можете столкнуться с минусами. К примеру, из-за вторжения российских оккупантов в Украину найти хорошее авто в Европе очень сложно, поскольку все приемлемые варианты раскупили в начале войны для нужд ВСУ. К тому же растаможка недешевая, купить машину из США гораздо выгоднее.
Советы для тех, кто хочет купить авто из США
Если вы хотите купить авто из США, необходимо:
- исследовать рынок, чтобы подобрать модель, которая подойдет под ваши запросы и бюджет;
- проверить историю автомобиля, чтобы избежать проблем;
- убедиться в надежности продавца;
- обратиться в компанию, занимающуюся доставкой машин, поскольку самостоятельно сделать это очень сложно;
- учесть все расходы на транспортировку, таможню и ремонт.
Как видите, все довольно сложно, мы советуем обратиться в Boss Auto. Здесь вы можете выбрать подходящую машину и узнать точную стоимость с учетом транспортировки и ремонта. Это гораздо более выгодно, чем покупать авто самостоятельно. К тому же самостоятельно купить машину очень сложно, поскольку придется договариваться на всех этапах: от покупки до отгрузки транспортного средства и приема груза в Украине.
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