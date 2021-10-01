Как новые профессии убивают экономику Украины

Киевский Национальный Университет Культуры и Искусств недавно поразил не только Украину, но и мир. Первый и пока что единственный факультет Tik-Tok готовится принимать студентов.





Блогерство сейчас является популярной профессией (сложно назвать это специальностью или профессией). Но именно Тик-токеры и другие блогеры убивают экономику. Каким образом это происходит, рассказали эксперты.

В последние годы в Украине увеличивается дисбаланс между гуманитариями и математиками. Из-за этого существенно страдает промышленность. Заводы и фабрики создают основу украинской экономики. Недостаток специалистов приводит к закрытию промышленных объектов.

Украина – житница, аграрная страна. Но в последнее время агротехнологические специальности теряют интерес среди абитуриентов. Несмотря на то, что аграрный сектор приносит лишь 3,7% внутреннего валового дохода, он крайне важен для государства.

Энергетика, добыча полезных ископаемых, переработка, именно эти промышленности составляют основу бюджета страны. Их следует развивать, без квалифицированных рабочих это невозможно.

Изменить ситуацию поможет изменение приоритетов. Как только технические специалисты, инженеры, математики и ученые будут получать приличную зарплату, надлежащие условия работы, молодежь повторно заинтересуется этими профессиями. А пока гонорары блогеров в разы превышают зарплаты специалистов технических профессий.

Уже сейчас в Украине острый дефицит таких профессий, как:

геолог;

научные сотрудники;

инженеры.

Если в дальнейшем будущем ситуация не изменится, то следует ожидать новой волны экономического кризиса.

Большой процент специалистов с высшим образованием работают не по специальности. Огромное количество врачей, юристов, учителей изменили сферу деятельности. Они ведут блоги, продают онлайн-курсы, имеют каналы на YouTube. Это также негативно влияет на развитие экономики в стране.

Эксперты шокированы, в то время, когда Украина нуждается в эффективных образовательных реформах для того, чтобы иметь собственных гениев, ВУЗ популяризирует “призрачную профессию”