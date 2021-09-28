Працівники сервісу розповіли, що найчастіше ламається в смартфонах та як уникнути дорогого ремонту

Світовий маркетинг тонко налаштований так, що користувач повинен міняти смартфон раз на рік. І, до речі, це стосується саме недорогих моделей – флагманський смартфон без проблем служить 3 роки, оскільки його потужності вистачає із запасом.





Але крім морального старіння пристрою є багато місць, які можуть зламатися і за якими потрібно стежити. Поговоримо про них.

Екран

Мабуть, найбільш вразливе місце. Особливо, якщо він скляний – удар об тверду поверхню небезпечний для скла.

Для захисту екрану потрібно наклеювати захисне скло і, бажано, щоб воно закривало всю передню панель смартфона. Навіть найменший відкол в кутах екрана може привести до того, що тріщина піде далі. Також не варто використовувати смартфон на максимальній яскравості – чим вище яскравість, тим швидше відбувається вицвітання екрану.

Корпус

Від подряпин і відколів корпус смартфона надійно захистить чохол – з цим все гранично зрозуміло. Але на корпусі є, як мінімум, 3 кнопки – включення, і дві клавіші гучності, які з часом можуть вийти з ладу.

Порада тут проста: не потрібно докладати великих зусиль, щоб відрегулювати гучність або включити / виключити пристрій. Якщо кнопки не реагують, то, можливо, смартфон просто підвис і сила натискань на кнопку ніяк не зможе вплинути на його роботу.

Крім кнопок є ще гнізда – для зарядного пристрою і навушників. Тут догляд досить простий: стежити за тим, щоб всередину не потрапляв бруд (бажано, підібрати чохол з гумовими заглушками) і не намагатися з надмірною силою вставляти навушники або зарядку.

На корпусі також є отвори під динамік і мікрофон, вони відкриті навіть в чохлі. В цьому випадку, рекомендуємо дотримуватися гігієни рук, щоб мікрочастинки пилу і бруду не потрапляли всередину.

Акумулятор

Щоб продовжити життя батареї потрібно дотримуватися 3 правил:

не розряджати смартфон повністю; не користуватися пристроєм на зарядці; не перегрівати пристрій. Якщо телефон сильно нагрівся, то краще дати йому охолонути якийсь час.

У разі, якщо корпус смартфона деформувався без видимих ​​причин або перекосився, то це великий знак: можливо, роздулася акумуляторна батарея та її потрібно якомога швидше замінити.

Програмні проблеми

Якщо смартфон часто зависає і вилітають додатки, то перше що потрібно зробити – скидання до заводських налаштувань. Якщо маніпуляція не допомагає, то можливо наявні апаратні проблеми – віднесіть пристрій до сервісного центру.

Часто поширена проблема – деградація постійної пам’яті, адже вона має обмежений ресурс запису. Але таке трапляється, як правило, після 3-х років використання пристрою.

PS. Варто знати, що недорогі смартфони влаштовані так, що через якийсь час починають працювати повільно. Причина в тому, що додатки і операційна система постійно оновлюються, в них з’являються нові функції і підвищуються вимоги до заліза.