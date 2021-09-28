Рожденные быть вместе: названы лучшие пары по знаку зодиака

Не каждой паре влюбленных удается создать действительно прочные отношения на долгие годы. Даже безграничная любовь порой не может преодолеть разницу в характерах и системах ценностей партнеров.





Именно поэтому астрологи утверждают: свою идеальную вторую половинку нужно искать по знаку зодиака. Тогда шансы на долгую и счастливую любовь значительно возрастут. Ведь рядом будет тот, кого послали вам небеса.

Лев и Стрелец

Представители этих двух огненных знаков имеют много общего. Их переполняет страсть и жажда жизни, желание познавать новое и наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе. У Льва и Стрельца горячий темперамент. Но несмотря на это они прекрасно ладят друг с другом, не волнуясь о мелочах и живя полной, яркой жизнью.

Водолей и Весы

Рожденных под этими созвездиями объединяет любовь к свободе и новизне. Они решительно выходят за рамки и не знают никаких ограничений. Для разумного Водолея и находчивых Весов не существует такого препятствия, которое могло бы их остановить. Вместе они способны на настоящие безумства, делающие их бесконечно счастливыми.

Рак и Телец

Нерешительный Рак склонен искать в партнере поддержку и сильное плечо. Именно уверенный в себе Телец может помочь Раку побороть все его страхи перед будущим. В свою очередь Телец находит в партнере мир и покой, которые совсем не присущи его натуре. Они идеально дополняют друг друга и способны построить крепкий, гармоничный союз.

Дева и Козерог

Дева, известная своим перфекционизмом, может составить прекрасную пару целеустремленному Козерогу. Оба они идеалисты, стремящиеся к успеху и охотно поддерживающие друг друга во всех начинаниях. Тяжелые обстоятельства эта пара переживает стиснув зубы и крепко обнявшись. Их союз почти невозможно разрушить, ведь он построен на общих ценностях и глубоком взаимопонимании.

Рыбы и Скорпион

Наиболее мечтательные и загадочные знаки зодиака образуют некую «космическую пару». Никто, кроме Рыб и Скорпиона, не может понять природу их притяжения. Они будто живут в романтических фантазиях друг друга, создавая идеальную и очень страстную пару.