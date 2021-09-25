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Топ убийц: болезни от которых украинцы умирают чаще

26.09.2021
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Коронавірус

«Опендатабот» провел необычное исследование, в ходе которого выявил основные причины смерти среди украинцев. Этот сервис мониторит данные из всех реестров страны. В июле 2021 украинцев умерло на 4,5% меньше чем в 2020 году. Несмотря на то, что за последние годы смертность уменьшилась почти в три раза, важно отметить новые причины: заболевания, самоубийства, случайность. 


Есть и хорошие новости. Локдаун стал причиной того, что люди стали жить дольше. Значительно уменьшилась смертность вследствие гриппа, его осложнений и других заболеваний. Соблюдение социальной дистанции и карантинные мероприятия помогли спасти тысячи жизней.

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От коронавируса погибло в три раза меньше граждан, чем в 2020. Статистика свидетельствует, что за апрель этого года COVID-19 убил 599 человек (по официальным данным). Это самый низкий показатель за все время существования вируса. Статистика смертности от пневмонии также уменьшилась на четверть.

Топ болезней убийц населения выглядят следующим образом:

  • заболевания сердечно-сосудистой системы (почти 65%);
  • онкология (13,7%);
  • несчастный случай (5,8%);
  • не классифицированные случаи (4,5%);
  • болезни органов ЖКТ (4,1%);

Показатель смертности от Ковида составляет лишь 1,3%. Другие причины 1,8%. За период с января по июнь от различных заболеваний погибло почти 369 000 украинцев. Несмотря на то, что показатель смертности снижается, цифры остаются печальными

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26.09.2021
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