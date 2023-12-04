Українці ставлять на свої роутери банки від коли: чи посилює це сигнал

У мережі цього року спливли знамениті лайфхаки про те, як посилити потужність Wi-Fi роутера за допомогою різних пристосувань. Хтось радить відкрутити антену і поставити саморобну, що може в підсумку призвести до виходу з ладу маршрутизатора. Деякі умільці радять надіти на антену Wi-Fi роутера алюмінієву банку з-під Кока-Коли стверджуючи, що це посилить сигнал роутера. Давайте розберемося, чому так робити не потрібно.

Потужність роутера за допомогою банки збільшити не можна

Умільці заради клікбейтного заголовка стверджують, що ваш домашній роутер стане потужнішим – потрібно лише правильно розрізати алюмінієву банку і надіти на антену. Але це міф – щоб збільшити потужність будь-якого радіопередавача, потрібно фізично лізти в схему і змінювати кінцевий каскад підсилювача потужності.

Часто в Wi-Fi роутерах потужність йде з великим запасом і умільці дійсно можуть посилити сигнал. Тільки тут є нюанс – це заборонено законом, тому потужність маршрутизатора обмежена, зважаючи на закони країни, куди він поставляється.

Це може нашкодити Wi-Fi роутеру в певних випадках

Наприклад, якщо банка матиме фізичний контакт з антеною роутера, то опір антени зміниться, що в підсумку може призвести до перегріву і навіть до повного виходу пристрою з ладу. Також сучасні Wi-Fi роутери, які напхані різними технологіями, можуть невірно інтерпретувати подібну імпровізовану антену і якість зв’язку буде погіршено. А неправильне розташування банки, в теорії, може призвести до відбиття власного сигналу назад на каскади роутера, що в підсумку призведе також до зниження якості зв’язку.

Сучасному маршрутизатору це не потрібно

Як уже було написано вище, сучасний роутер містить передові технології і має кілька антен. Наприклад, стандарт Wi-Fi 6 у лабораторних тестах видає до 11 Гбіт/сек – також він здатен тримати без втрати якості сотні пристроїв.

За фактом, лайфхак з алюмінієвою банкою для сучасного пристрою просто не знадобиться – за умови правильного встановлення маршрутизатора, жодних проблем із підключенням не буде. Є проблеми з Wi-Fi в будинку? Потрібно просто купити новий пристрій, особливо, якщо старий був куплений 6+ років тому.

Так навіщо надягають банку на антену Wi-Fi роутера?

Все дуже просто – для відбиття сигналу. Цей спосіб працює, він просто відбиває сигнал у потрібний для користувача бік, але не збільшує потужність самого пристрою. Працює лайфхак, як правило, в тому разі, якщо маршрутизатор розташований у кутку приміщення. Також цим способом користуються для збільшення дальності покриття на відкритій місцевості, наприклад, у приватному будинку для IP-камери.

Але так робити не варто, тому що в той час, коли було придумано цей спосіб, не було Wi-Fi репітерів і MESH систем, а пристрій роутера був примітивним порівняно з сучасними. Зараз для того, щоб забезпечити рівномірне покриття у великому приміщенні, використовується кілька точок доступу, які об’єднані в загальну мережу. Також варто розуміти, що лайфхак із банкою не дасть 100% якості – краще замислитися про купівлю сучасного маршрутизатора.

А для того, щоб зробити далекобійний Wi-Fi, є спеціалізовані пристрої та антени.