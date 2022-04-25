Як будь-який Android телефон перетворити на iPhone: потрібно всього 4 програми

Зовнішній вигляд Android подобається не всім, але, на щастя, його можна швидко кастомізувати, оскільки функціонал операційної системи дозволяє зробити це без особливого клопоту. Можна навіть перетворити інтерфейс на зразок iPhone, для цього потрібно встановити 4 спеціальні програми.





Лаунчер у стилі iOS 15

Першим нам потрібен сторонній лаунчер з інтерфейсом iOS 15. В офіційному магазині багато таких програм, але не всі вони справно працюють. Тому посилання на повністю робочий та перевірений варіант ми додаємо вище.

Після встановлення програми її потрібно запустити та зробити лаунчером системи за замовчуванням. Вже після цього інтерфейс вашого смартфона буде схожим на айфон, але це ще не все.

Центр керування iOS 15

Ще одна програма, яку потрібно завантажити, змінює стиль шторки швидких налаштувань під дизайн останньої iOS 15. Щоб увімкнути програму, достатньо запустити її та активувати на головному екрані величезний тумблер.

Також потрібно перепризначити жест на виклик центру управління. За замовчуванням він відкривається свайпом праворуч наліво, а має бути свайп від верхньої частини дисплея вниз. Зробити це можна в меню “Позиція”. Там потрібно вибрати опцію “Верхній”.

Екран блокування у стилі iOS 15

Третій крок полягає у доопрацюванні екрана блокування. Після завантаження відкриваємо додаток і також активуємо його перемиканням тумблера. Потім у меню Passcode потрібно увімкнути запит пароля.

Щоб застосувати стандартний екран блокування, у штатних налаштуваннях Android потрібно вимкнути всі засоби безпеки: запит пароля, відбиток пальця або розблокування по обличчю. Після цього при натисканні кнопки живлення вас зустрічатиме локскрин у стилі iOS 15.

Клавіатура у стилі iOS 15

Останній штрих – кастомізація клавіатури. З цим моментом все не так однозначно, оскільки будь-який сторонній софт подібного роду може збирати інформацію про все, що ви набираєте. Якщо переживати про конфіденційність не хочеться, цей крок можна пропустити.