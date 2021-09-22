Как правильно снимать видео ночью на смартфон

Съемка видео в ночных условиях может оказаться довольно нетривиальной задачей даже для опытных фотографов и операторов. Чтобы получить максимальный результат, следует придерживаться некоторых правил, которые помогут правильно использовать даже простую камеру смартфона для съемки видео в ночное и вечерние время без потери в качестве.





Советы по съемке роликов на смартфон или видеокамеру

Чтобы получить качественную картинку даже ночью, можно прибегнуть к следующим хитростям.

Не стоит забывать об очевидных вещах. Для съемки длительных видеороликов следует носить с собой запасной аккумулятор или портативную батарею для подзарядки. Смартфоны очень быстро теряют заряд во время активной записи видео, особенно в высоком разрешении. Также не стоит забывать об уходе за техникой. Чтобы не получить мутное изображение, достаточно аккуратно протереть объектив перед началом съемок. Нужно держать смартфон в горизонтальном положении. Вертикальный формат предназначен исключительно для мобильных устройств, но при этом большая часть интересных объектов остается за кадром. Принято снимать видео именно в альбомной ориентации, желательно с пропорциями 16:9 (стандарт для широкоформатных дисплеев). Автофокус. Применение данной полезной функции позволит легко сфокусировать камеру на определенных объектах без необходимости точной регулировки фокуса. Мало кто знает, что автофокусировку можно настроить на слежение за определенным объектом на протяжении всего процесса съемки видеоролика. Для этого, вместо стандартного нажатия на экран для фокусировки, нужно задержать палец на определенной области в течение нескольких секунд. Автофокус сегодня встречается практически на любом смартфоне или современной видеокамере. Отсутствие тряски при съемке. Управлять камерой на смартфоне без дополнительной опоры очень затруднительно. При перемещении или движении можно заметить «скачки» изображения из-за тряски. Если необходим аккуратный видеоролик, то следует воспользоваться штативом или дополнительной опорой, на которой можно разместить локти. Плавные движения. При съемке важно получить четкую картинку, чтобы зритель смог разобрать все, что изображено в ролике. Поэтому перемещать камеру от объекта к объекту следует плавно. Тем более, что резкие переходы могут нарушить фокусировку, из-за чего камера то и дело будет искать фокус, искажая конечное изображение. Освещение. Самое главное в ночной съемке – это правильно подобрать свет, чтобы уменьшить зернистость и выделить определенные объекты, которые еще и должны быть хорошо видны. Для этого следует правильно делать акценты на отдельных предметах, освещая их дополнительным источником света. Ни в коем случае не стоит использовать в качестве освещения вспышку телефона. Ее яркость невозможно регулировать, поэтому объекты в фокусе будут неестественно засвечены по сравнению с фоном.

Спасти плохой материал можно уже на этапе монтажа. Например с помощью довольно популярной в нашей стране программы от Movavi. Скачать нужный софт можно на официальном сайте, причем бесплатно, так как есть пробная версия.

Фокусировка, отсутствие тряски и правильное использование искусственных источников света – залог качественных видеороликов, которые можно снять даже в кромешной темноте.