Наука

Через 30 лет юг Украины ждет не радужная перспектива: он превратится в пустыню

21.09.2021
1 хвилина на прочитання

Ежегодно количество воды в земле уменьшается. Сухая почва легко выветривается. Такое явление природы способствовало образованию Олешковских песков.


В 2050 году украинская степная зона станет настоящей пустыней. В стране ежегодно уменьшается количество плодородной почвы.

Новини по темі

Сложившуюся ситуацию осветил на каналеУкраина 24ученый Евгений Дикий. Он является директором НАНЦ.

Со слов ученого, если не начать бить тревогу, юг Украины превратится в пустыню уже через 30 лет. Природному явлению способствуют три неблагоприятных фактора:

  • количество водного компонент в почве уменьшается;
  • происходит усиленное выветривание чернозема;
  • производится неправильная обработка земли.

Евгений Дикий отмечает, что сухая земля поддается сильной ветровой нагрузкеЧернозем поднимается ветром и уносится на многие километры. Скорость потери почвы такова, что через 2030 лет юг Украины станет подобием Олешковских песков. Последние образовались таким способом.

Директор НАНЦ призывает принять меры, чтобы не допустить масштабирования пустыни на Украине.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


21.09.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Вчені створили перший у світі процесор, який працює на основі ДНК

18.09.2021

Що станеться, якщо людина потрапить у відкритий космос без скафандра?

18.09.2021
україна-на-місяці

Україна вперше візьме участь в місії на Місяць

18.09.2021

Вчені з’ясували, що Земля в минулому була схожа на “токсичний суп”

18.09.2021
Back to top button