Через 30 лет юг Украины ждет не радужная перспектива: он превратится в пустыню

Ежегодно количество воды в земле уменьшается. Сухая почва легко выветривается. Такое явление природы способствовало образованию Олешковских песков.





В 2050 году украинская степная зона станет настоящей пустыней. В стране ежегодно уменьшается количество плодородной почвы.

Сложившуюся ситуацию осветил на канале “Украина 24” ученый Евгений Дикий. Он является директором НАНЦ.

Со слов ученого, если не начать бить тревогу, юг Украины превратится в пустыню уже через 30 лет. Природному явлению способствуют три неблагоприятных фактора:

количество водного компонент в почве уменьшается ;

происходит усиленное выветривание чернозема ;

производится неправильная обработка земли .

Евгений Дикий отмечает, что сухая земля поддается сильной ветровой нагрузке. Чернозем поднимается ветром и уносится на многие километры. Скорость потери почвы такова, что через 20–30 лет юг Украины станет подобием Олешковских песков. Последние образовались таким способом.

Директор НАНЦ призывает принять меры, чтобы не допустить масштабирования пустыни на Украине.