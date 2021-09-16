Що буде з ціною на тепло зимою: відповідь Кабміну

Опалювальний сезон 2021/2022 в Україні має пройти без підвищення вартості на гаряче водопостачання та водопостачання, такі очікування панують в Кабміні. Також повідомляють, що на 90% готові до початку нового опалювального періоду.





Такою інформацією поділився міністр розвитку громад та територій, Олексій Чернишов, на пресконференції 15 вересня. Очільник міністерства запевнив, що система фізично та технічно готова до подачі тепла.

Міністр розповів про цінову пропозицію від «Нафтогазу» в контексті довгострокових договорів з підприємствами теплокомуненерго. Ціна, яку запропонували – 7420 грн за 1 тис. куб метрів газу.

На думку Чернишова, така ціна на деякий час має вберегти тарифи від зростання. Також він сказав, що влада не залишить це питання без уваги, і попіклується про українців в такій непростій ситуації, коли ціни на газ у світі стрімко зростають.

На завершення міністр поділився своїми очікуваннями, що тарифи на опалення і гаряче водопостачання не повинні підвищуватися.

Варто зазначити, що 14 вересня в Європейському союзі вже вкотре біржові ціни на газ сягнули свого історичного рекорду – $810 за тис. куб. метрів. Що в свою чергу призведе до чергового підвищення цін на газ в ЄС