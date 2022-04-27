Євро пішов до низу, а долар як скеля: відомий курс на 28 квітня

Європейська валюта помітно подешевшала в Україні. На 28 квітня НБУ встановив її вартість на рівні 30 гривень та 97 копійок. Порівняно з попереднім днем вона подешевшала одразу на чверть гривні.





Подешевшав не лише і Євро, але і польський Злотий, за нього тепер просять 6 гривень та 58 копійок. В порівнянні з попереднім торговим днем польська валюта втратила 14 копійок.

Курс долар НБУ залишив незмінним, він становить 29 гривень та 25 копійок.