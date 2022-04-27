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Євро пішов до низу, а долар як скеля: відомий курс на 28 квітня

27.04.2022
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Європейська валюта помітно подешевшала в Україні. На 28 квітня НБУ встановив її вартість на рівні 30 гривень та 97 копійок. Порівняно з попереднім днем вона подешевшала одразу на чверть гривні.


Подешевшав не лише і Євро, але і польський Злотий, за нього тепер просять 6 гривень та 58 копійок. В порівнянні з попереднім торговим днем польська валюта втратила 14 копійок.

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Курс долар НБУ залишив незмінним, він становить 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

на дату 28.04.2022
Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,8836
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,8331
KRW100Вона2,3114
HKD1Гонконгівський долар3,7282
DKK1Данська крона4,1617
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,9663
EGP1Єгипетський фунт1,5796
JPY10Єна2,2841
PLN1Злотий6,5829
INR10Індійська рупія3,822
CAD1Канадський долар22,8002
HRK1Куна4,0934
MXN1Мексиканське песо1,4288
MDL1Молдовський лей1,5844
ILS1Новий ізраїльський шекель8,7985
NZD1Новозеландський долар19,2161
NOK1Норвезька крона3,169
ZAR1Ренд1,8421
RUB10Російський рубль3,9352
RON1Румунський лей6,258
IDR1000Рупія2,0276
SAR1Саудівський ріял7,7994
SGD1Сінгапурський долар21,2007
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,4351
KZT100Теньге6,5446
TRY1Турецька ліра1,9737
HUF100Форинт8,1572
GBP1Фунт стерлінгів36,7632
CZK1Чеська крона1,2619
SEK1Шведська крона2,9764
CHF1Швейцарський франк30,2893
CNY1Юань Женьміньбі4,4631

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27.04.2022
1 хвилина на прочитання
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