Названы знаки зодиака, с которыми серьезные отношения построить практически невозможно

Любовь – это прекрасное чувство. Оно способно перевернуть жизнь, сделать мир вокруг ярким и прекрасным. Однако есть у этого дара небес и обратная сторона – боль и отчаяние разбитого сердца.





Астрологи утверждают, чаще всего отрицательными персонажами в паре становятся Львы, Близнецы, Девы и Стрельцы. Они могут беспощадно разорвать отношения, причинив страдания и разочаровав любимого человека.

Лев

Уроженцев знака трудно заподозрить в злых намерениях. Они веселые, жизнерадостные и уверенные в себе. Однако в отношениях они не любят брать на себя ответственность. Если Лев не уверен в своих чувствах ко второй половинке, без колебаний уйдет в самый неожиданный момент.

Близнецы

Близнецов также сложно назвать идеальными партнерами. Они думают только о себе и не готовы уступить даже ради близких. К тому же представители знака очень часто меняют точку зрения. Поэтому однажды утром вы можете проснуться одиноким, ведь ваш любимый Близнец решил, что вам больше не по пути.

Дева

Холодный ум Дев не способен на пылкие чувства. Они привыкли держать все под контролем и стараются не поддаваться эмоциям. В партнере представители знака видят прежде всего соратника, который поддержит их мечты и планы. Если же любимый человек больше не приносит никакой практической пользы, Дева легко уходит, даже не оглядываясь.

Стрелец

В людей, рожденных под этим созвездием, влюбиться на удивление легко. Они внимательны и искренни, ценят своих близких и заботятся об их комфорте. Им хочется доверить свои самые заветные мечты и сердечные тайны. Однако в отношениях Стрелец может проявить также свою темную сторону. Любая мелкая ошибка со стороны партнера вызывает у него агрессию, которая мгновенно перерастает в жаркий спор или даже скандал.