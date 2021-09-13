Названы знаки зодиака, которым на роду написано быть богатыми

Умение зарабатывать деньги – это не только практический навык, но и незаурядный талант. Часто люди с высшим образованием и большим опытом работы имеют совсем небольшую зарплату. Тогда как их менее квалифицированные, но очень амбициозные, коллеги получают все возможные повышения и премии.





По мнению астрологов, невероятный талант притягивать деньги чаще всего встречается у Раков, Скорпионов, Тельцов и Львов. Представители этих знаков отличаются от других не только активностью в рабочей сфере, но и невероятным бизнес-чутьем.

Рак

Уроженцы этого знака знают себе цену. Они никогда не будут работать за малую зарплату, повышая планку до максимального предела. Поставив перед собой цель достичь успеха, Рак ни перед чем не остановится. Роскошная жизнь у представителей этого знака в крови. Поэтому владеть и управлять деньгами им удается невероятно хорошо.

Скорпион

Скорпионы видят в финансах прежде всего силу и власть. Деньги дают им возможность контролировать свою жизнь и жизнь окружающих. Они очень трудолюбивые и амбициозные. К тому же умеют экономить, тонко чувствуя, на что не стоит тратить заработанные средства. Однако в погоне за материальным успехом Скорпионы часто проявляют агрессию и жестокость, показывая конкурентам свою «теневую» сторону.

Телец

Тельцам лучше всего удаются необычные стартапы. Они могут «выстрелить» в мире бизнеса инновационной идеей и заработать миллионы. При этом представители знака умеют разумно распорядиться заработанным. Им несложно найти способ выгодно инвестировать деньги, получая от них двойную выгоду.

Лев

Рожденные под созвездием Льва зарабатывают деньги легко. Они часто выигрывают в лотерею, получают неожиданные прибыли там, где все остальные потерпели поражение и «прогорели». Но и тратят заработанное представители знака на удивление быстро. Они убеждены: деньги не приходит к тем, кто не умеет ими наслаждаться.