Проблемы с отоплением и скачок тарифов: украинцы наберут долгов за зиму

Старт отопительного сезона 2021/2022 скорее всего будет отложен, а тарифы на услуги теплокоммунэнерго существенно возрастут. В некоторых регионах Украины платежки потяжелеют даже на 80%. Поэтому украинцы снова рискуют набрать за зиму огромные долги, за которые придется расплачиваться до следующей осени.





Отопление включат только в ноябре-декабре

Как оказалось, лишь 1/3 областей Украины действительно готова к началу отопительного сезона и не имеет серьезных проблем с технической готовностью теплокоммунэнерго (ТКЭ). Такой информацией поделился Олег Попенко, глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА. К тому же эксперт отметил, что в малых населенных пунктах нет средств ни на предоплату за газ, ни на ремонт коммунальных сетей. Именно поэтому теплых батарей людям придется ждать дольше, чем обычно.

Однако ситуация не безвыходная. Эксперты указывают крайним сроком включения теплоснабжения первую половину ноября. Что касается неплатежеспособности некоторых региональных теплокоммунэнерго свое мнение высказал Юрий Ковальчук, один из основателей Фонда энергетических стратегий. Он уверяет, что «Нафтогаз Украины» просто не может запретить ТКЭ брать газ на нужды отопления, ведь это противозаконно. Поэтому коммунальщики скорее залезут в долги, чем лишат людей тепла зимой.

Платить за тепло придется гораздо больше

По прогнозам коммунальщиков, цены на отопление и горячую воду точно возрастут. Вопрос лишь в том, насколько существенными будут изменения в цене. Как известно, стоимость газа на украинском энергетическом рынке за последние месяцы сильно подскочила. Поводом стало подорожание «голубого топлива» в Европе до 650 евро за тысячу кубометров.

Правда, теплокоммунэнерго все еще могут покупать энергоресурс у «Нафтогаза» по минимальной цене 7,42 гривны за «куб». Но такая ставка действует только для определенного ограниченного количества газа. Если же зима будет холодной и ТКЭ используют назначенный лимит, докупать ресурс придется по рыночной цене – 20 грн за 1 куб. м.

Учитывая такую непростую ситуацию, у коммунальщиков просто не остается другого выхода, кроме повышения цен на услуги. Цена 1 Гкал уже в ближайшее время вырастет до 2000-2800 грн (сейчас она стоит от 1400 до 2000 грн). То есть платежки граждан увеличатся минимум на 40%. А в случае затяжных холодов, когда ТКЭ придется покупать еще больше газа на рынке, тарифы вполне могут подскочить даже на 80%.