Названо кращі смартфони літа 2021 року за ціною, якістю і відгуками власників

Літо позаду, і це означає, шо саме час розповідати про найуспішніші смартфони, що з’явилися на ринку за цей проміжок часу. Скажімо прямо – якісних релізів було багато і відібрати кращі було важкувато, але нам це вдалося. Кожен з п’яти представлених кандидатів однозначно варто розглядати в якості покупки всім, хто задумався оновити телефон.





№5 – Realme Narzo 30 5G

При доступній ціні у гаджета дуже солідні спеки. Судіть самі: в апараті 90-герцовий дисплей з роздільною здатністю FHD +, потужний процесор Dimensity 700, який не відчуває проблем навіть у вимогливих іграх, а також ємний акумулятор 4890 мАг, спокійно забезпечує день автономної роботи. Єдиний компроміс моделі – відсутність ультраширіка в камері. Головному 48-мегапіксельному сенсору тут асистують 2-мегапіксельні модулі.

№4 – Xiaomi Poco X3 GT

Xiaomi Poco X3 GT – ще один шикарний гаджет, що з’явився на ринку влітку. Він пропонує власнику 6.6-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Dimensity 1100, вибиває в AnTuTu 500 тисяч папуг, стереодинаміки і батарею ємністю 5000 мАг з підтримкою 67-ватної зарядки. Завдяки їй АКБ доходить з нуля до сотні за 42 хвилини.

№3 – Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A52s поки обійшов українців повз, але ми все одно включили гаджет в добірку. Це прокачана версія звичайного A52, яка отримала 120-герцовий AMOLED дисплей і потужний процесор Snapdragon 778G. З останнім девайс нарешті годиться для будь-яких ігор.

№2 – Huawei P50

Флагманський апарат китайців цікавий тим, що є першим в історії смартфоном, що працює під управлінням Android 11 у фірмовій оболонці Harmony OS. Також у моделі на борту потрійна камера 50 + 12 + 13 МП, швидка зарядка потужністю 66 Вт і процесор з вищої ліги Snapdragon 888.

№1 – Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 III – не просто флагман. При унікальному дизайні він володіє самобутніми характеристиками. Звичайно, головною особливістю є 120-герцовий екран з 4К роздільною здатністю і співвідношенням сторін 21:9, ідеально заточений під сучасний контент, який знімається саме в такому форматі. З решти начинкою теж порядок: Snapdragon 888, стереодинаміки, батарея ємністю 4500 мАг і приємні плюшки у вигляді слота під флешку і мініджек.