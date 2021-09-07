Украинцы будут по-новому платить налог на квартиры и дома

В Украине скоро изменится способ администрирования налога на недвижимость. Полный контроль над этим процессом собираются передать местным органам власти. Инициатором нововведения стала партия «Слуга народа».





Собственно такая система налогового администрирования уже была запущена в качестве пилотного проекта в нескольких областях Украины. В частности изменения коснулись Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черниговской и Черкасской областей. Вследствие налаживания налоговых отношений между гражданами и администрациями на местах, в этих областях было замечено существенное увеличение поступлений.

Главной целью изменения механизма налогового администрирования в ГНСУ считают создание так называемого паспорта каждой отдельной территориальной общины. В этом паспорте будут содержаться все данные о регионе, в том числе подробная информация о местных объекты налогообложения. С определенной точки зрения такое изменение привычной системы налогообложения можно считать очередным шагом к децентрализации.

Для украинцев перевод налогообложения на местный уровень никоим образом не осложнит процедуру уплаты налога. Наоборот, после реализации такой инициативы можно ожидать только улучшения уровня сервиса в территориальных налоговых органах.

Напомним, что суть налога на недвижимость заключается в ежегодном взыскании определенной платы за так называемые «лишние метры» личного жилья. В частности платить данный вид налога нужно гражданам, которые владеют квартирой площадью более 60 кв. м, или домом метражом свыше 120 «квадратов». Если же украинец владеет несколькими объектами недвижимости, в сумме их метраж не должен превышать 180 кв.м.

Ставка налога на недвижимость устанавливается местными органами власти, и не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. Например, в столице актуальная ставка составляет 1% от минималки, что соответствует 47,2 грн за 1 лишний метр жилья. Кроме оплаты каждого метра сверх нормы, существует еще и годовой сбор на сумму 25 тыс. грн. Однако такой вид налогового взыскания применяется только к гражданам, которые владеют квартирой более 300 кв.м, или домом, просторнее 500 «квадратов».