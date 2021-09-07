Погода в Украине: экологиня рассказала о необратимых изменениях климата и назвала сроки.

Если не принимать никаких мер, то изменения в климате скоро будут необратимыми.





Уже сейчас мы можем наблюдать последствия значительного потепления на планете, и если немедленно не предпринимать никаких мер, то уже через 10 лет будет достигнута “точка невозврата”.

Своим экспертным мнением в эфире телеканала “Украина 24”, поделилась вице-президенткой ассоциации профессиональных экологов – Валерия Заружко, отмечает GSMinfo.

“Мы должны об этом подумать, потому что времени остается мало. Если ничего не изменится до 2030 года, то, к сожалению, процессы будут необратимыми”, – пояснила екологиня.

Например, 19 июля, всего за пол часа была зафиксирована аномальное количество осадков. Такое количество существенных осадков, обычно можно было наблюдать за месяц.

Это говорит о том, что в Украине изменения климата мы наблюдаем уже сегодня. Заружко акцентирует, что этот вопрос обдумывать нам нужно срочно, поскольку времени осталось очень мало. Согласно прогнозам экспертов, процессы будут необратимыми, если ничего не изменится до 2030 года.

Климатолог также назвала меры, которые можно предпринять, чтобы предупредить ситуацию.

Заружко предложила два уровня меры, чтобы предупредить эти изменения. Вводить изменения в первую очередь на государственном уровне – интегрировать методы циркулярной экономики, которые уже давно в европейских странах.

Эти методы позволят нам вместо природных ресурсов, пользоваться сырьем, которое уже было подержанное раньше, то есть вторичное сырье мы можем применять для новых продуктов. Это можно назвать первым уровнем.

Вторым этапом нужно будет снижать выбросы в атмосферу и повышать сознание граждан, поднимать эту тему в школах и детских садах – добавляет экспертка.

Напомним, по мнению климатологов в Украине в ближайшие 20-25 лет из-за значительного глобальное потепление почти не будет зим, а лето продлится чуть не полгода. Ежегодно средняя температура воздуха будет увеличиваться, а теплый период времени будет продолжительным. Также вероятно, украинские города будут подтоплены.