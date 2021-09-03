Мільйони українців можуть залишитися без пенсій: названо нововведення

В Україні регулярно спостерігаються зміни, які стосуються нарахування пенсій, пенсійного віку та стажу, який необхідно мати, щоб претендувати на пенсійні виплати у літньому віці. Серед останніх змін — збільшення пенсійного віку для жінок на 6 місяців (до 60 р.). Але чи зможуть у 60 претендувати на пенсію? Не факт. Фінальне підвищення вимог до наявності стажу завершиться аж у 2027 році, а до цього періоду він ростиме у геометричній прогресії. Якщо зараз в Україні норма — 28 років стажу, то у 2028 ця цифра становитиме 35.





Як все відбуватиметься на практиці?

Дану реформу прийняли у 2017 році й згідно з нею, щороку збільшуватимуться вимоги до стажу. Ті, хто досягають 60-річного віку у 2021 році та мають робочий стаж 28 років, без проблем можуть йти на заслужений відпочинок.

Якщо ж, 60 років виповниться у 2022 році, цього буде замало, адже через рік норма становитиме — 29 років. Відповідно, у 2023 році, 60-річним можна буде отримувати пенсію за умови наявності 30 років стажу, і так щороку +1 рік до 2028 включно.

Логічно, що зі збільшенням цих вимог, все менший відсоток шестидесятирічних зможуть вийти на пенсію у цьому віці. Мінімум 30% доведеться працювати до 63-65 років.

Є шанс вийти на пенсію у 63 роки

Якщо, до 60-річчя у пенсіонера немає жодних шансів виконати вищевказані вимоги, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно мати стаж мінімум 18 років (у 2021 році), та мінімум 25 років (у 2028 році).

Також, починаючи з 1-січня 2028 року, отримувати пенсію незалежно від свого віку можуть особи, у яких робочий стаж налічує 40 календарних років.