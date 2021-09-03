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Складено ТОП-9 кращих недорогих смартфонів Samsung з хорошою камерою

03.09.2021
3 хв. на прочитання

Samsung – це іменитий бренд, якому довіряють мільйони людей по всьому світу. Компанія випускає найрізноманітніші гаджети і пристрої, від холодильників до смартфонів. Останні цікавлять покупців найбільше, так як в лінійці «Самсунг» можна знайти телефон з гарною камерою і при цьому недорогий, що особливо важливо в 2021 році. Для вибору відповідної моделі пропонується вивчити рейтинги, складені з пристроїв бюджетного і середньобюджетного сегменту.


Недорогі Samsung Galaxy c гарною камерою і ціною до 4000  гривень

У цю категорію потрапили найдешевші моделі, які тільки можна знайти в магазині. Чекати від них серйозних звершень при зйомці фото і відео не варто, однак свою вартість кожен апарат відпрацьовує на 100%.

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Samsung Galaxy A01 Core

Найдешевший Samsung, доступний для покупки в Україні. І в цьому є як плюс моделі, так і її недолік, який виражається в характеристиках

Відверто кажучи, цей бюджетний смартфон не блищить ні з точки зору продуктивності, ні з точки зору фотоможливостей. Вибирати Galaxy A01 Core потрібно лише в тому випадку, якщо покупець шукає компактний пристрій для вирішення найпростіших завдань, а камера тут тільки для фотографування показників лічильників та іншої інформації.

плюси:

  • компактність;
  • ціна.

мінуси:

  • підгальмовування оболонки;
  • швидко розряджається.

Samsung Galaxy A02

Від попереднього представника рейтингу дана модель відрізняється габаритами і часом роботи від одного заряду.

Також при своїй невисокій ціні Galaxy A02 має подвійну камеру для знімків з ефектом боке. Але фотографувати потрібно тільки вдень, так як увечері фотографії виходять украй «гучні». Втім, чого ще чекати від телефону за 3 тисячі гривень.

плюси:

  • великий екран;
  • подвійна фотокамера;
  • автономність.

мінуси:

  • слабкий процесор.

Samsung Galaxy A02s

Телефон, який має в своєму розпорядженні камеру трохи вищого рівня, а також додатковий датчик для зйомки макро.

Розглядаючи Galaxy A02s, не можна причепитися ні до автономності, ні до якості дисплея. Кожна характеристика відповідає вартості пристрою, а ось NFC в такому пристрої хотілося б бачити, як не крути, адже на дворі вже 2021 рік.

плюси:

  • потрійна фотокамера;
  • стабільна оболонка;
  • час роботи.

мінуси:

  • не підтримує безконтактні платежі.

Samsung Galaxy M12

Класний і, можливо, найдешевший апарат з 48-мегапіксельною фотокамерою. І це не єдиний привід зробити вибір на користь M12.

Крім основної камери Galaxy M12 нічим хвалитися. Правда, тривалість роботи смартфона заслуговує на повагу. На додаток до цього важливо відзначити стабільність інтерфейсу і наявність NFC.

плюси:

  • оптимізована прошивка;
  • фотосенсор на 48 МП;
  • батарейка на 5000 мАг;
  • датчик NFC.

мінуси:

  • зернистий дисплей.

Цінова категорія від 6000 до 10000 гривень

Цей рейтинг складений з пристроїв принципово іншого рівня, адже середньобюджетні смартфони пропонують багатокамерну систему з наявністю датчика на 48, а то і 64 мегапікселя.

Samsung Galaxy A51

Найпопулярніший смартфон 2020 року відрізняється не тільки четверний камерою, але і дисплеєм з матрицею Super AMOLED.

Вибір подібної матриці дозволив зробити Samsung екран з високим рівнем контрастності і яскравості для комфортного використання на сонці. 48-мегапіксельна фотоматриця пристрою доповнена непоганим ширококутним об’єктивом, який вдень ​​видає хороший результат і заслуговує похвали з боку експертів.

плюси:

  • якість дисплея;
  • 4 камери високого рівня;
  • компактний корпус.

мінуси:

  • продуктивність.
Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A32

Свіжа модель, яка грає на одному полі з Galaxy A51, якщо говорити про ціну. А ось начинка смартфона в значній мірі відрізняється, тому важливо мати повне уявлення про відмінності.

На відміну від раніше розглянутої моделі, цей смартфон вже має в своєму розпорядженні батарейку на 5000 мАг, більш потужний процесор і фотокамеру з роздільною здатністю 64 мегапікселів. Зіпсувати враження може хіба що оформлення екрану з архаїчним вирізом у вигляді краплі.

плюси:

  • оптимізація;
  • тривалість роботи;
  • 64-мегапіксельна камера.

мінуси:

  • оформлення дисплея.

Samsung Galaxy M51

Ідеальний смартфон для тих, хто використовує камеру в довгих поїздках, оскільки в розпорядженні Galaxy M51 є батарейка на рекордні 7000 мАг.

Смартфон готовий без перерви знімати відео протягом цілого дня. Навряд чи комусь це стане в нагоді, проте факт вражаючої автономності напевно припаде до душі будь-якому покупцеві. Разом з цим важливо відзначити високий рівень продуктивності і, звичайно ж, 64-мегапіксельну камеру, доповнену ширіком на 12 МП.

плюси:

  • дисплей;
  • процесор Qualcomm;
  • рекордна автономність;
  • гідні камери.

мінуси:

  • габарити.

Samsung A71 6 / 128GB

Схожа модель, але вже з акумулятором на більш скромні 4500 мАг. Втім, цього буде достатньо на цілий день фотографування.

Камери тут точно такі ж, як у Galaxy M51, та й відсутність букви «G» в назві процесора ніяк не позначається на продуктивності. Тому покупцеві доведеться серйозно поламати голову, щоб здійснити вибір між Galaxy M51 і Galaxy A71. Характеристики схожі, однак наявність більш ємного акумулятора саме у M51 дозволяє говорити про нього, як про більш оптимальний варіант.

плюси:

  • AMOLED-дисплей;
  • система з чотирьох камер;
  • хороший процесор.

мінуси:

  • автономність поступається M51.

Samsung Galaxy A52

Гаряча новинка, яка встигла стати хітом продажів в Україні та інших країнах. Причому її, як правило, вибирають любителі фото, що як раз і потрібно для включення Galaxy A52 в рейтинг.

У сухих цифрах A52 не перевищує ні A71, ні M51. Однак найголовніше ховається в деталях, адже смартфон, випущений на рік пізніше, отримав оптичну стабілізацію на блоці основної фотокамери. Тепер можна знімати відео без ефекту тремтячих рук, а знімки будуть виходити чіткі навіть в русі. До того ж виробник оснастив модель захистом IP67 для безпечного занурення гаджета у воду.

плюси:

  • фотокамера з OIS;
  • вологозахист;
  • плавний екран з частотою 90 Гц.

мінуси:

  • висока ціна на старті продажів.

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03.09.2021
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