Складено ТОП-9 кращих недорогих смартфонів Samsung з хорошою камерою
Samsung – це іменитий бренд, якому довіряють мільйони людей по всьому світу. Компанія випускає найрізноманітніші гаджети і пристрої, від холодильників до смартфонів. Останні цікавлять покупців найбільше, так як в лінійці «Самсунг» можна знайти телефон з гарною камерою і при цьому недорогий, що особливо важливо в 2021 році. Для вибору відповідної моделі пропонується вивчити рейтинги, складені з пристроїв бюджетного і середньобюджетного сегменту.
Недорогі Samsung Galaxy c гарною камерою і ціною до 4000 гривень
У цю категорію потрапили найдешевші моделі, які тільки можна знайти в магазині. Чекати від них серйозних звершень при зйомці фото і відео не варто, однак свою вартість кожен апарат відпрацьовує на 100%.
Samsung Galaxy A01 Core
Найдешевший Samsung, доступний для покупки в Україні. І в цьому є як плюс моделі, так і її недолік, який виражається в характеристиках
Відверто кажучи, цей бюджетний смартфон не блищить ні з точки зору продуктивності, ні з точки зору фотоможливостей. Вибирати Galaxy A01 Core потрібно лише в тому випадку, якщо покупець шукає компактний пристрій для вирішення найпростіших завдань, а камера тут тільки для фотографування показників лічильників та іншої інформації.
плюси:
- компактність;
- ціна.
мінуси:
- підгальмовування оболонки;
- швидко розряджається.
Samsung Galaxy A02
Від попереднього представника рейтингу дана модель відрізняється габаритами і часом роботи від одного заряду.
Також при своїй невисокій ціні Galaxy A02 має подвійну камеру для знімків з ефектом боке. Але фотографувати потрібно тільки вдень, так як увечері фотографії виходять украй «гучні». Втім, чого ще чекати від телефону за 3 тисячі гривень.
плюси:
- великий екран;
- подвійна фотокамера;
- автономність.
мінуси:
- слабкий процесор.
Samsung Galaxy A02s
Телефон, який має в своєму розпорядженні камеру трохи вищого рівня, а також додатковий датчик для зйомки макро.
Розглядаючи Galaxy A02s, не можна причепитися ні до автономності, ні до якості дисплея. Кожна характеристика відповідає вартості пристрою, а ось NFC в такому пристрої хотілося б бачити, як не крути, адже на дворі вже 2021 рік.
плюси:
- потрійна фотокамера;
- стабільна оболонка;
- час роботи.
мінуси:
- не підтримує безконтактні платежі.
Samsung Galaxy M12
Класний і, можливо, найдешевший апарат з 48-мегапіксельною фотокамерою. І це не єдиний привід зробити вибір на користь M12.
Крім основної камери Galaxy M12 нічим хвалитися. Правда, тривалість роботи смартфона заслуговує на повагу. На додаток до цього важливо відзначити стабільність інтерфейсу і наявність NFC.
плюси:
- оптимізована прошивка;
- фотосенсор на 48 МП;
- батарейка на 5000 мАг;
- датчик NFC.
мінуси:
- зернистий дисплей.
Цінова категорія від 6000 до 10000 гривень
Цей рейтинг складений з пристроїв принципово іншого рівня, адже середньобюджетні смартфони пропонують багатокамерну систему з наявністю датчика на 48, а то і 64 мегапікселя.
Samsung Galaxy A51
Найпопулярніший смартфон 2020 року відрізняється не тільки четверний камерою, але і дисплеєм з матрицею Super AMOLED.
Вибір подібної матриці дозволив зробити Samsung екран з високим рівнем контрастності і яскравості для комфортного використання на сонці. 48-мегапіксельна фотоматриця пристрою доповнена непоганим ширококутним об’єктивом, який вдень видає хороший результат і заслуговує похвали з боку експертів.
плюси:
- якість дисплея;
- 4 камери високого рівня;
- компактний корпус.
мінуси:
- продуктивність.
Samsung Galaxy A32
Свіжа модель, яка грає на одному полі з Galaxy A51, якщо говорити про ціну. А ось начинка смартфона в значній мірі відрізняється, тому важливо мати повне уявлення про відмінності.
На відміну від раніше розглянутої моделі, цей смартфон вже має в своєму розпорядженні батарейку на 5000 мАг, більш потужний процесор і фотокамеру з роздільною здатністю 64 мегапікселів. Зіпсувати враження може хіба що оформлення екрану з архаїчним вирізом у вигляді краплі.
плюси:
- оптимізація;
- тривалість роботи;
- 64-мегапіксельна камера.
мінуси:
- оформлення дисплея.
Samsung Galaxy M51
Ідеальний смартфон для тих, хто використовує камеру в довгих поїздках, оскільки в розпорядженні Galaxy M51 є батарейка на рекордні 7000 мАг.
Смартфон готовий без перерви знімати відео протягом цілого дня. Навряд чи комусь це стане в нагоді, проте факт вражаючої автономності напевно припаде до душі будь-якому покупцеві. Разом з цим важливо відзначити високий рівень продуктивності і, звичайно ж, 64-мегапіксельну камеру, доповнену ширіком на 12 МП.
плюси:
- дисплей;
- процесор Qualcomm;
- рекордна автономність;
- гідні камери.
мінуси:
- габарити.
Samsung A71 6 / 128GB
Схожа модель, але вже з акумулятором на більш скромні 4500 мАг. Втім, цього буде достатньо на цілий день фотографування.
Камери тут точно такі ж, як у Galaxy M51, та й відсутність букви «G» в назві процесора ніяк не позначається на продуктивності. Тому покупцеві доведеться серйозно поламати голову, щоб здійснити вибір між Galaxy M51 і Galaxy A71. Характеристики схожі, однак наявність більш ємного акумулятора саме у M51 дозволяє говорити про нього, як про більш оптимальний варіант.
плюси:
- AMOLED-дисплей;
- система з чотирьох камер;
- хороший процесор.
мінуси:
- автономність поступається M51.
Samsung Galaxy A52
Гаряча новинка, яка встигла стати хітом продажів в Україні та інших країнах. Причому її, як правило, вибирають любителі фото, що як раз і потрібно для включення Galaxy A52 в рейтинг.
У сухих цифрах A52 не перевищує ні A71, ні M51. Однак найголовніше ховається в деталях, адже смартфон, випущений на рік пізніше, отримав оптичну стабілізацію на блоці основної фотокамери. Тепер можна знімати відео без ефекту тремтячих рук, а знімки будуть виходити чіткі навіть в русі. До того ж виробник оснастив модель захистом IP67 для безпечного занурення гаджета у воду.
плюси:
- фотокамера з OIS;
- вологозахист;
- плавний екран з частотою 90 Гц.
мінуси:
- висока ціна на старті продажів.
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