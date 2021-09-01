Антивіруси безсилі: фахівці знайшли новий вид комп’ютерних вірусів

Журналісти видання BleepingComputer виявили новий вид комп’ютерних вірусів – він атакує через графічні адаптери користувачів, при цьому існуючі антивіруси ніяк не можуть “відловити” його.





Раніше зловмисники ніколи не вдавалися до відеокарт для атак на ПК користувачів. Графічні адаптери використовувалися тільки для майнінгу криптовалюти і обробки графіки в іграх і відео.

Як саме працює цей вірус, не уточнюється, але хакери, відповідальні за даний вид вірусу, відзначають, що їм вдалося помістити шкідливий код в відеопам’яті графічного адаптера – там його не може виявити жоден з існуючих антивірусів. Примітно, що “шкідник” працює тільки на комп’ютерах з Windows і безсилий на комп’ютерах з іншими операційними системами.