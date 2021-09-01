Як швидко звільнити купу місця в пам’яті смартфона

Метод розчищення пам’яті в смартфоні шляхом видалення кешу даних месенджерів дійсно дуже дієвий – можна одним махом звільнити кілька гігабайт.





Користуватися ним абсолютно безпечно – всі дані, які видалені з сховища смартфона, залишилися в хмарі і довантажаться при необхідності.

Однак є ще один спосіб, яким люди користуються набагато рідше. Він полягає в тимчасовому видаленні фотографій і додатків, які не використовуються.

На iPhone процес виглядає наступним чином. Потрібно зайти в розділ “Налаштування – Фото” і поставити галочку навпроти пункту “Оптимізація сховища”. В цьому випадку фотографії в пам’яті смартфона заміняться на зменшені версії, а оригінали у високій роздільній здатності залишаться в iCloud.

Щоб тимчасово видалити непотрібні програми на iPhone, потрібно відкрити “Налаштування – App Store” і пересунути повзунок меню “вивантажувати невикористовувані” в активне положення. Додаток буде видалено, але всі дані і документи залишаться на смартфоні і відновляться після переустановлення.

Ці ж налаштування можна включити в розділі “Налаштування – Основні – Сховище iPhone”. Там же можна побачити, скільки місця звільниться в результаті цих маніпуляцій.

Власникам Android-смартфонів рекомендується скористатися додатком Google Files . У розділі “Очищення” можна видалити великі і невикористовувані файли, непотрібні додатки, скріншоти, очистити розділ завантажень, а також включити автоматичне видалення фотографій, копії яких вже зберігаються в Google Фото.