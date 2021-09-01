Это конец: большой украинский банк перестал поддерживать карты Visa

Украинское финансовое учреждение «Проминвестбанк» с 1 сентября прекратит обслуживание карт платежной системы Visa. Об этом администрация банка сообщила на своем официальном сайте. Вследствие отказа принимать карты Visa, в банке внедрят новые расценки на обслуживание других видов карт, в том числе зарплатной и пенсионной.





Платежная система Visa стала уже вторым популярным международным финансовым сервисом, от которого отказался ПАО «Проминвестбанк». Несколько лет назад, а именно в декабре 2019 года, финансовое учреждение уже прекратило обслуживание карточек другой известной во всем мире платежной системы MasterCard.

Тогда это решение руководства банка вызвало немало слухов. Горяче обсуждалась в обществе вероятность того, что банк вскоре прекратит обслуживание физических лиц. Однако этого так и не произошло. Даже сейчас, несмотря на отказ принимать карты платежной системы Visa, в финучреждении утверждают, что в отношении текущих счетов ничего не изменится. То есть обслуживание счетов, открытых в банке до 1 сентября 2021 года, будет проводиться в соответствии с подписанными договорами, за исключением операций с платежными картами системы Visa.

Однако некоторые клиенты все равно с осторожностью относятся к проводимым в банке изменениям. Платежные системы Visa и MasterCard используются ежедневно миллионами украинцев. Поэтому отказ банка поддерживать операции с карточками этих финансовых сервисов может существенно снизить его рейтинг. Не добавляет популярности финансовому учреждению и его принадлежность к российской банковской системе. Ведь ПАО «Проминвестбанк» является дочерней компанией «Внешэкономбанка» России.

Национальный банк Украины также имеет определенные претензии к финансовому учреждению. Как недавно стало известно, «Проминвестбанк» был отнесен регулятором к категории проблемных. В августе 2021 года НБУ обнародовал информацию о том, что банк с российскими корнями не соблюдает нормативного значения коэффициента чистого стабильного финансирования. Неудивительно, что после такой характеристики он выглядит несколько ненадежным в глазах клиентов.