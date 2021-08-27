Правильний порядок дій на випадок якщо смартфон впав у воду

В 2021 році вологозахист з’являється і у смартфонів середнього цінового сегмента, але в основному це все ще привілей представників преміального класу. Тому більшості гаджетів будь-який контакт з водою протипоказаний. Якщо ж він все-таки стався, не варто панікувати. Шанси врятувати пристрій ще є. Все, що потрібно – виконувати дії, описані в статті.





Не натискайте кнопки

Після того, як ви витягнете девайс з води, не варто судорожно клацати по всіх кнопках, намагаючись перевірити працює він чи ні. Так можна зробити тільки гірше – після натискань клавіш в корпусі утворюються порожнини, через які може пройти вода і потрапити на життєво важливі компоненти. Тому зберігайте спокій і дійте розважливо.

Витрусіть воду

Замість того, щоб намагатися включити апарат, краще висушіть його і видаліть якомога більше вологи. Використовуйте для цього серветки, акуратно трусіть апарат, витягніть лоток для сімок, відкрийте всі заглушки, які є.

Помістіть смартфон в пакет з рисом

Старий дідівський спосіб. Крупа відмінно вбирає вологу, тому є ймовірність, що вона висушить пристрій і врятує його від смерті. Відразу зауважимо – процес вкрай повільний і займає близько 2-3 днів. Тому не потрібно витягувати телефон з пакету кожні 30 хвилин і намагатися включити його. Так ви зробите тільки гірше і значно знизите шанси девайса на виживання.

Зверніться в сервісний центр

Якщо попередній варіант не допоміг – залишається тільки звертатися в сервісний центр. Там фахівці зможуть визначити стан пристрою і скажуть, які компоненти вийшли з ладу і вимагають заміни.

В сервісний центр варто сходити навіть якщо після сушки рисом телефон заробив. Є висока ймовірність, що в пристрої залишилася волога, яка з часом призведе до корозії смарта і його виходу з ладу. У фахівців же є спеціальні інструменти, за допомогою яких можна привести апарат в порядок.