Как работает персональный GPS-трекер

Охрана объектов будет очень эффективной если вы закажете GPS-трекер, поскольку он имеет большое значение в комплексной системе сигнализации. Благодаря ему вы сможете предоставить дополнительную защиту близким и родным, всегда сможете мониторить их место пребывания. В случае опасности можно передать сигнал на пульт охраны, и группа быстрого реагирования приедет минимум за 8 минут и позаботится о вашей безопасности.





Какие преимущества использования GPS-трекера?

Если вы решили заказать GPS-трекер или хотите взять пультовую охрану квартиры, стоит выбрать охранное агентство “Шериф”. Именно здесь

используют новейшие технологии, комплексные системы, которые не занимают много времени при монтаже, а также стоимость услуг доступна для каждого человека. Больше информации можно прочитать на сайте компании https://sheriff.com.ua/uslugi/personalnuy-gps-tracker/ и подобрать именно то, что вам больше подходит.

Различают следующие преимущества GPS-трекера, как:

Сигнал тревоги передается без звонка с вашей стороны. Все что вам нужно – это лишь нажать на

тревожную кнопку. Далее сигнал передается на пульт диспетчеру. Мониторинг происходит 24/7, поэтому буквально за 40 секунд диспетчер отправляет группу быстрого реагирования к вам домой. Летом время приезда к дверям вашего дома составляет 4-7 минут, зимой до 9 минут. Благодаря такой оперативности можно вполне доверить свою безопасность охранному агентству “Шериф”;

Ваше местоположение можно отследить по всему миру. Трекеры оснащены международной сим-картой, поэтому сигнал будет подаваться по всему миру, где бы вы не находились в то время;

Мобильное приложение удобное и легкое в использовании. Вы можете бесплатно и за несколько минут скачать и установить его, чтобы отслеживать сигнал по трекеру;

Трекер надежный и очень хорошо себя зарекомендовал. Система постоянно обновляется, поэтому оборудование качественно работает.

Почему стоит выбрать именно охранное агентство “Шериф”?

Если вы хотите заказать качественную пультовую охрану квартиры, поставить надежную сигнализацию, то стоит выбрать компанию “Шериф”, поскольку:

Компания имеет в своем автопарке до 100 машин по всей Украине. Соответственно, группа приедет очень быстро, чтобы позаботиться о вашей безопасности и вовремя среагировать на ситуацию, которая сложилась; Когда датчик реагирует на движение, то сигнал передается диспетчеру, который вызывает охрану. Это происходит за считанные секунды; Все системы постоянно обновляются, оборудование используется исключительно новое, чтобы предложить клиентам надежную и качественную защиту как их жизни, а также имущества; Компания имеет материальную ответственность – если вас ограбили, а охрана должным образом не среагировала, то стоимость компенсации составляет от 5000 гривен и до 100 000;

Используется популярная система Ajax, которая моментально реагирует на движение, воду или дым. Благодаря этому ваш дом будет надежно защищен.