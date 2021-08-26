Масова бійка через медуз – українці влаштували сутичку прямо на пляжі

У Бердянську стався досить кумедний інцидент – туристи, які відпочивали на морі, почали битися прямо на пляжі. Причиною масової бійки стали медузи, яких одна частина туристів захищала, інша намагалася викинути на берег, щоб не заважали плавати.





Подробиці інциденту

Ситуація сталася на пляжі Верхової в Бердянську. Кілька відпочиваючих прийнялися очищати прилеглі води від медуз, викидаючи їх на берег. Інша група людей почала засуджувати дії туристів, шкодуючи істот. Коли «чистильники» не захотіли припинити своє заняття, їх супротивники почали фізично заважати викидати медуз. Словесна конфронтація переросла в бійку, до якої приєдналися безліч людей, які спочатку розтягували забіяк, а потім також роздавали стусани направо і наліво.

Каталізатором зіткнення стало небувале нашестя медуз на пляжі Бердянська. Дані істоти заполонили води, при контакті з їх тілом людина може отримати опіки різного ступеня тяжкості. Отрута медуз настільки небезпечна, що може завдати шкоди людям, навіть коли істота знаходиться на березі, а не в воді. Якщо вас вжалила медуза, потрібно зробити наступні маніпуляції:

покинути воду;

вийняти жала за допомогою пінцета;

занурити уражену частину тіла в солону або морську воду;

звернутися до лікаря, якщо біль занадто сильна.

Не слід змащувати уражену ділянку шкіри спиртовмісними речовинами, включаючи спиртові серветки – ви тільки підсилите біль. Також не варто промивати місце несоленою (прісною) водою, це також призведе до підвищення больових відчуттів. Опік чіпати руками заборонено – так ви можете перенести жала на інші частини тіла.