30 акторів зі своїми дублерами: так схожі, що можуть бути близнюками

Щоб втілити в життя персонажа кіно, зусиль одного актора недостатньо. Особливо коли справа стосується складних трюків, погонь на автомобілях та інших потенційно травмонебезпечних занять, з якими не впоратися без спеціальної підготовки. Тому ні на одному серйозному знімальному майданчику не обходиться без бійців невидимого фронту, що виконують рутинну або небезпечну роботу і не претендують на славу – дублерів.





Свій дублер, а то й не один, є майже у кожного відомого актора. І часом вони настільки схожі, що їх легко прийняти за близнюків. Пропонуємо вам подивитися на підбірку фотографій з такою незвичайним схожістю.

Скала і його дублер на знімальному майданчику «Джуманджі: новий рівень»

Софі Тернер зі своїм дублером

Кларк Грегг і дублер, датчанин Денн Фарвелл

Елайджа Вуд і Кіран Шах, «Володар кілець: Братство кільця»

Карен Гілліан і її дублери на зйомках «Джуманджі»

Том Харді з дублером у фільмі «Божевільний Макс: Дорога люті»

Гвендолін Крісті і Рорі Макканн, «Гра престолів»

Тейлор Лотнер з дублером в «Трейсерах»

Мелісса Макбрайд та її дублер на зйомках серіалу «Ходячі мерці»

Кріс Хемсворт і Боббі Холланд Хантон, «Білосніжка і мисливець»

Скарлетт Йоханссон і Хайді Манімейкер в останній день зйомок «Месників»

Постійний дублер Джейсона Момоа – Кім Фарда

Брюс Вілліс зі своїм дублером на знімальному майданчику «Ред 2»

Кен Стотт і Пітер Діллон на зйомках «Хоббіта»

Чудо-жінка Галь Гадот теж не обходиться без підтримки

Різ Уізерспун і її дублер Мерілі Лесслі

Джонні Депп і Тоні Анджелотті, «Пірати Карибського моря»

Аквафін з дублером на зйомках «Джуманджі: новий рівень»

Х’ю Джекман і Річард Бредшоу, «Люди Ікс: Остання битва»

Том Харді з дублером у фільмі «Той, хто вижив»

Навіть у Короля Півночі є двійник

Олександр Скарсгард на зйомках серіалу «Справжня кров»

Сігурні Уівер і її дублер в «захисниках»

Термінатор зі своїм дублером

Мейсі Вільямс і Христина Баскетт на зйомках «Гри престолів»

Впізнаєте цього хлопця?

Емма Уотсон з дублером на зйомках фільму про Гаррі Поттера

Курт Рассел в 1980 році, фільм «Чаклун»

Джим Керрі з дублером на зйомках Ейс Вентури

Люсі Лоулесс та Зої Белл, «Зена – королева воїнів»

Джон Сіна і його дублер Спенсер Томас

Моніка Гандертон підміняла Шарліз Терон у фільмі «Вибухова блондинка»

Марго Роббі і її дублер у фільмі «Хижі птахи»

Джон Траволта і Нік Лорен, «Сезон вбивць»