30 акторів зі своїми дублерами: так схожі, що можуть бути близнюками
Щоб втілити в життя персонажа кіно, зусиль одного актора недостатньо. Особливо коли справа стосується складних трюків, погонь на автомобілях та інших потенційно травмонебезпечних занять, з якими не впоратися без спеціальної підготовки. Тому ні на одному серйозному знімальному майданчику не обходиться без бійців невидимого фронту, що виконують рутинну або небезпечну роботу і не претендують на славу – дублерів.
Свій дублер, а то й не один, є майже у кожного відомого актора. І часом вони настільки схожі, що їх легко прийняти за близнюків. Пропонуємо вам подивитися на підбірку фотографій з такою незвичайним схожістю.
Скала і його дублер на знімальному майданчику «Джуманджі: новий рівень»
Софі Тернер зі своїм дублером
Кларк Грегг і дублер, датчанин Денн Фарвелл
Елайджа Вуд і Кіран Шах, «Володар кілець: Братство кільця»
Карен Гілліан і її дублери на зйомках «Джуманджі»
Том Харді з дублером у фільмі «Божевільний Макс: Дорога люті»
Гвендолін Крісті і Рорі Макканн, «Гра престолів»
Тейлор Лотнер з дублером в «Трейсерах»
Мелісса Макбрайд та її дублер на зйомках серіалу «Ходячі мерці»
Кріс Хемсворт і Боббі Холланд Хантон, «Білосніжка і мисливець»
Скарлетт Йоханссон і Хайді Манімейкер в останній день зйомок «Месників»
Постійний дублер Джейсона Момоа – Кім Фарда
Брюс Вілліс зі своїм дублером на знімальному майданчику «Ред 2»
Кен Стотт і Пітер Діллон на зйомках «Хоббіта»
Чудо-жінка Галь Гадот теж не обходиться без підтримки
Різ Уізерспун і її дублер Мерілі Лесслі
Джонні Депп і Тоні Анджелотті, «Пірати Карибського моря»
Аквафін з дублером на зйомках «Джуманджі: новий рівень»
Х’ю Джекман і Річард Бредшоу, «Люди Ікс: Остання битва»
Том Харді з дублером у фільмі «Той, хто вижив»
Навіть у Короля Півночі є двійник
Олександр Скарсгард на зйомках серіалу «Справжня кров»
Сігурні Уівер і її дублер в «захисниках»
Термінатор зі своїм дублером
Мейсі Вільямс і Христина Баскетт на зйомках «Гри престолів»
Впізнаєте цього хлопця?
Емма Уотсон з дублером на зйомках фільму про Гаррі Поттера
Курт Рассел в 1980 році, фільм «Чаклун»
Джим Керрі з дублером на зйомках Ейс Вентури
Люсі Лоулесс та Зої Белл, «Зена – королева воїнів»
Джон Сіна і його дублер Спенсер Томас
Моніка Гандертон підміняла Шарліз Терон у фільмі «Вибухова блондинка»
Марго Роббі і її дублер у фільмі «Хижі птахи»
Джон Траволта і Нік Лорен, «Сезон вбивць»
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