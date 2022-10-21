ТОП-5 бюджетных игровых ноутбуков

Сегодня можно подобрать недорогой игровой ноутбук — это правда. Конечно, они будут уступать по мощностям топовым моделям, но это не значит, что они плохие и играть на них невозможно. Для рядового покупателя выбор более широкий и есть достойные модели: игровой ноутбук асус или hp. Они легкие, компактные, с хорошим процессором и достойной видеокартой и без перегрева.

5 бюджетных моделей ноутбуков для игр

HP Omen 15 — привлекательный дизайн и хорошая производительность у этого устройства понравится геймерам. Внутри шестиядерный процессор от Ryzen и видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 с разрешением 1080р.

Справедливости ради стоит отметить и качественный дисплей FullHD 144 Гц. Пиковая яркость у экрана 300 нит, есть антибликовое покрытие. Геймеры оценят тот факт, что на этом ноутбуке можно одновременно зажимать до 26 клавиш на клавиатуре. Устройство поддерживает вай-фай 6.

Габариты ноутбука: 355,6х228,6х23,1 мм, весит 2,46 кг. Есть 16 Гб оперативной памяти и накопитель на 512 Гб. Весит HP Omen 15 всего 2,6 кг.

EVE 15 C413 (Digma) — эта модель уступает в обработке 3d графики, но в плане цены/начинки обходит многие модели. EVE еще и отличный ноутбук для работы. Он идеально подойдет для игр с небольшими требованиями, например, для инди или бестселлеров прошлых лет. За небольшую сумму вы получаете:

процессор Intel Apollo N3350;

видеокарту Intel HD Graphics 500;

4 Гб памяти и накопитель на 64 Гб;

Ноутбук легкий, весит всего 1,54 кг, размеры устройства 370х237х21 мм.

DELL G3 15 390 — бюджетный американский ноутбук с ОС Linux и приличным запасом памяти многие геймеры оценят. Внутри процессор Intel Core i5 9300Н (на 4 ядра) и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. Дизайн красивый, даже если для игрока внешний вид ноутбука не на первом месте, то тут он его оценит по достоинству. Стоит упомянуть и о таких преимуществах, как:

4 часа автономной работы;

8 Гб оперативной памяти, можно увеличить до 32 Гб;

быстродействующий;

подходит для игр и работы.

У этой модели есть недостаток — игроки жалуются на быстры нагрев устройства. Поэтому, покупая его, необходимо позаботиться об охлаждении, купить специальную подставку.

HP Pavilion 15-ec 1009ur — весит мало, выглядит стильно, мощный. Модель оснастили шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 460H 3.0 ГГц. В нем видеокарта Nvidia и 8 Гб ОЗУ. Главная особенность ноутбука — наличие двух накопителей: SSD и HDD.

Дисплей IPS 15,6 дюйма — в принципе стандартно, ничего необычного. Есть антибликовое покрытие, разрешение FullHD, цветопередача посредственная, яркость немного слабовата. Модель бюджетная, поэтому недостатки тоже есть: перегрев и урезанная версия BIOS.

ACER Nitro 5 AN515-54-50YV — геймеры, которые уже несколько раз меняли ноутбуки и сравнивают эту модель с другими, отзываются о данной модели, как о самой надежной. Для представителей семейства игровых ноутов стоит действительно недорого. За эти деньги игрок получает:

CPU Intel Core i5 8300H (4 ядра) 2,3 ГГц;

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050;

ОЗУ 8 Гб;

IPS-матрица с FullHD 15.6 дюйма.

Из недостатков — хрупкий корпус, из преимуществ — мощная батарея, заряда, которой хватает на 8 часов автономной работы.

Слишком дешевые ноутбуки для игр не подойдут, это важно понимать. Для просмотра фильмов, социальных сетей, работы в Office Word — да, для игр – нет. Поэтому заранее необходимо подготовится и собрать деньги, чтобы насладиться геймерской игрой.