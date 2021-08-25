Советы по выбору стиральной машинки

Стиральные машины давно перестали быть роскошью, успешно перекочевав в разряд бытовой техники, используемой ежедневно или очень часто. С каждым годом на рынке появляется все больше моделей в самой разной ценовой категории, отличающихся габаритами, внешним видом, функционалом и способом управления. Становится все сложнее определиться среди этого многообразия. Мы подготовили пару советов по выбору стиральной машинки, чтобы вам было проще сузить круг выбора до нескольких моделей.





Определяемся с габаритами и типом загрузки

Если у вас маленькая ванная комната, рассмотрите узкие стиральные машинки. По габаритам они меньше полноразмерных, а значит, гармоничнее впишутся в маленькую ванную. Есть даже модели, которые встраиваются под раковину. Отверстие слива у них немного смещено, чтобы сзади мог вместиться сифон и другие коммуникации. Что касается типа загрузки, их всего два: вертикальный и фронтальный. Первый используется, скорее, как компромисс, когда нет возможности выделить место по бокам на открывание/закрывание дверцы стиралки. Гораздо удобнее и привычнее стиральная машина с вертикальной загрузкой, такие есть на сайте https://y.ua/stiralnye-mashiny/vertikalnaya.

Скорость отжима

Здесь не всегда работает правило: чем больше, тем лучше. Большинство тканей стираются на оборотах 800-1000 об/мин. На скорости отжима выше можно стирать только банные халаты и махровые полотенца. Что касается деликатных тканей, они стираются на оборотах 400-600 об/мин и не больше. Так что здесь уже каждый решает сам для себя, готов ли он переплачивать за высокоскоростной отжим, который пригодится все лишь пару раз в месяц.

Нужна ли опция сушки?

Стиральные машины с сушкой очень удобны, так как совмещают в себе функции сразу двух единиц бытовой техники. По времени один цикл стирки будет дольше, зато из барабана вы будете доставать уже полностью сухое белье, готовое к глажке и дальнейшему хранению. Сушка не является отдельным прибором в машинке. Единственным отличием стиралки с сушкой выступает наличие второго ТЭНа (трубчатого электронагревателя). Такая машинка идеально подходит для частых стирок, так как она одинаково хорошо справляется с пледами, тяжелым постельным бельем, детскими вещами и так далее. Не говоря уже о том, что в процессе сушки из вещей удаляются все аллергены, а значит, для аллергиков и владельцев домашних животных это просто must have.