Темний режим значно економить заряд батареї: справді?

Переваги очевидні тільки при використанні смартфона на більш високих рівнях яскравості.





Серед багатьох користувачів широко поширена думка, що темний режим на смартфонах з OLED-дисплеями може істотно заощадити заряд батареї.

Це пов’язано з тим, що при відображенні чорного вмісту OLED-дисплеї споживають дуже мало енергії (або зовсім не споживають її), а при відображенні яскравих кольорів, навпаки, споживають більше енергії, оскільки в такому випадку включаються окремі пікселі.

Однак було проведено дослідження, яке наочно показує, що темний режим навряд чи значно подовжить час автономної роботи смартфона. Давайте ж заглибимося в деталі.

ВПЛИВ НА ЗАРЯД БАТАРЕЇ

Дослідження, проведене вченими з Університету Пердью, вказує на те, що темний режим практично не збільшує час автономної роботи смартфона.

Для дослідження були протестовані шість найпопулярніших додатків для Android в магазині Google Play: Google Карти, Google Новини, Телефон Google, Google Календар, YouTube і Калькулятор. Тести проводилися на смартфонах Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 5 і Moto Z3.

Команда розробила спеціальний інструмент, який отримав назву Per-Frame OLED Power Profiler (PFOP) і здатний вимірювати енергоспоживання кожного пікселя. Таким чином дослідники протестували, як темний режим впливає на хвилину активності в кожному зі згаданих вище додатків.

У дослідженні наголошується, що більшість користувачів, як правило, включають в своїх смартфонах функцію автоматичної яскравості, яка підтримує яскравість дисплея на рівні 30-40 відсотків (в приміщенні).

Крім того, вчені виявили, що включення темного режиму при яскравості дисплея від 30 до 50 відсотків дозволяє в середньому заощадити від 3 до 9 відсотків заряду батареї. Однак тут все залежить від використовуваного смартфона.

У будь-якому випадку, різниця настільки мала, що більшість користувачів навряд чи її помітять. Однак дослідники також зазначають, що чим вище рівень яскравості, тим вище буде економія заряду при використанні темного режиму.

При 100-відсотковій яскравості перемикання з світлого в темний режим дозволило заощадити в середньому від 39 до 47 відсотків заряду батареї.

ТЕМНИЙ РЕЖИМ НЕ РОЗРЯДЖАЄ АКУМУЛЯТОР ШВИДШЕ НА БІЛЬШ ВИСОКИХ РІВНЯХ ЯСКРАВОСТІ

Ще одна цікава теза дослідження полягає в тому, що кількість заряду, споживаного OLED-дисплеєм на більш низьких рівнях яскравості зі світлою темою, така сама, як і кількість заряду, споживаного на більш високих рівнях яскравості з увімкненим темним режимом.

Наприклад, додаток Google Новини на Pixel 5 споживає таку ж кількість заряду в світлому режимі при яскравості дисплея 20%, як і в разі, коли яскравість встановлена ​​на 50% з включеним темним режимом.

Таким чином, ви можете збільшити яскравість телефону в темному режимі без значних втрат заряду.

Головний же підсумок дослідження полягає в тому, що, якщо ви схильні використовувати темний режим тільки для збільшення часу автономної роботи смартфона, це не має сенсу.