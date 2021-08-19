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Ще один «Монстр»: Samsung готова представити довгограючий Galaxy M32 5G

Гаджет отримав 6,5-дюймовий IPS-екран розширенням HD + з каплевидним вирізом під 13-мегапіксельну фронталку.

19.08.2021
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Galaxy M32 5G

Корейська компанія Samsung готова представити черговий доступний «монстр автономності» – смартфон Galaxy M32 5G. Офіційний запуск гаджета призначений на наступну середу, 25 серпня, але сторінка смартфона вже з’явилася на сайті індійської версії Amazon.


Варто відзначити, що насправді Galaxy M32 5G не такий вже і «монстр»: ємність його акумулятора становить досить стандартні за сучасними мірками 5000 мАч. Та й швидка зарядка тут відносно повільна – 15 Вт. Гаджет отримав 6,5-дюймовий IPS-екран HD + з каплевидним вирізом під 13-мегапіксельну фронтальну камеру.

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Основна камера представлена головним 48-мегапіксельним сенсором, доповненим датчиками на 8, 5 і 2 мегапікселі. Основою моделі став процесор з підтримкою мереж п’ятого покоління MediaTek Dimensity 720. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 11 з уже заявленим оновленням як мінімум до Android 13.

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19.08.2021
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