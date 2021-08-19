Пора за криптою: Ethereum прогнозують зростання до 40 000 доларів

На думку аналітика ресурсу NewsBTC, ціна другої за популярністю криптовалюти буде стрімко рости в міру оновлення до версії 2.0.





Друга за популярністю на сьогоднішній день криптовалюта – Ethereum – в найближчому майбутньому почне перехід на новий протокол 2.0. У теорії, це зробить віртуальну монету більш зручною, а оновлення з Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS) дозволить власникам Ethereum отримувати винагороду просто за те, що в їх криптовалютних гаманцях лежить достатня кількість монет.

На думку багатьох аналітиків, у міру переходу на протокол 2.0 криптовалюта буде значно додавати в ціні. Так, наприклад, експерт по криптовалютам компанії Fundstrat Global Advisors Девід Грайдер вважає, що Ethereum може подорожчати з нинішніх 3000 до 10 000 доларів. Інший аналітик з NewsBTC – Рейнальдо Маркес – припускає, що криптовалюту очікує ще більш запаморочливий зліт аж до 20 000 і навіть 40 000 доларів.

Також багато експертів вважають, що після переходу на протокол 2.0 Ethereum може зрівнятися з платіжними системами Visa і Mastercard за обсягом транзакцій.