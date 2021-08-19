Смартфоны украинцев будут блокировать, если они не в базе

Законопроект об IMEI-базе мобильных устройств, который сейчас разрабатывают в парламенте, уже создал большой резонанс в обществе. Людей напугали обязательной регистрацией и принудительным отключением смартфона из-за отсутствия его кода в международной электронной базе. Так как же на самом деле будет работать государственная схема борьбы с контрабандой и кражами телефонов?





В чем суть законопроекта?

Сейчас над проектом революционного закона работает профильный комитет Верховной Рады во главе с нардепом Александром Федиенко. Прежде всего документ нацелен на решение следующих проблем:

незаконной продажи устройств мобильной связи;

контрафакта;

уклонения от уплаты пошлины и налогов;

краж мобильных телефонов;

вмешательства в программное обеспечение с целью изменения IMEI-идентификатора устройства.

Авторы законопроекта предлагают создать специальную информационную систему учета международных идентификаторов, работающую автоматически, которая будет способствовать борьбе с незаконной продукцией. С помощью этой базы данных можно будет, анализируя идентификатор смартфона, отнести его к одной из трех категорий:

1 – устройство разрешено для пользования. Так называемые «белые» телефоны, происхождение которых не вызывает сомнений;

2 – телефон временно разрешен для использования. «Серое» устройство сомнительного происхождения, которое отключат от сети по прошествии определенного фиксированного периода времени, предоставляя владельцу возможность сменить смартфон;

3 – телефон запрещен к использованию. Он относится к так называемым «черным» устройствам, то есть является краденым, контрабандным или клонированным.

Как новый закон будет противодействовать кражам и контрабанде?

Мобильную технику, кода которой не обнаружат в базе IMEI-идентификаторов, будут отключать от сети. Соответственно незаконный ввоз и кражи телефонов потеряют всякий смысл. Ведь приобретенное устройство просто выключится через некоторое время и превратится в «кирпич».

Легальность своего смартфона покупатель сможет по желанию проверить при покупке абсолютно бесплатно. Доступ к базе идентификаторов получат все официальные продавцы и мобильные операторы. Проверить устройство можно будет и самостоятельно на официальном сайте Украинского государственного центра радиочастот.

Телефоны будут проходить обязательную регистрацию на таможне при ввозе в страну. Поэтому коды техники, которая была импортирована официально, будут содержаться в базе и идентифицироваться как разрешенные к использованию.

«Фейки» о новом законе?

Создатели законопроекта о цифровой трансформации опровергли слухи относительно обязательной регистрации абонентов путем заключения специальных договоров с операторами. Ведь такие меры никак не помогут противодействовать незаконному ввозу контрафактных телефонов в Украину. А ведь именно на это в первую очередь и нацелен новый закон.

Разговоры о том, что операторам придется создавать собственные IMEI-базы кодов мобильных устройств в парламенте также назвали «фейком». Как и информацию о запрете продажи подозрительных устройств. Купить можно будет все. Однако покупатель получит возможность проверить легальность выбранного смартфона и самостоятельно принять решение.