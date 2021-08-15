Українці скоро стануть отримувати дві пенсії: подробиці і розміри виплат

Представники Міністерства соціальної політики розкрили невеликий секрет, який допоможе українським пенсіонерам отримувати по дві солідні пенсії. Йдеться про солідарну і накопичувальну виплати, які стануть доступні вже скоро.





Чого чекати українцям

Даний «лайфхак» представники відомства розмістили на офіційних сторінках в соціальних мережах. Згідно з планом розвитку фінансової галузі України, в 2023-2024 роках всім українцям будуть доступні відразу дві пенсії:

солідарна;

накопичувальна.

Солідарні виплати пенсіонери отримують вже зараз, накопичувальна система скоро запрацює. Вона буде працювати за принципом надання страхових внесків до спеціального бюджету – досить відкладати по 4% від заробітної плати, щоб до моменту виходу на пенсію отримати допомогу розміром в 3117 гривень. Якщо додати до цього стандартну (солідарну) пенсію, то вийде мінімальний дохід в 6740 гривень.

Однак на даний момент питання з пенсією в Україні залишається відкритим – безліч людей трудяться на неофіційній роботі, що робить їх уразливими в старості, адже для отримання мінімальної солідарної пенсії потрібно мати 15 років трудового стажу. Експерти Мінсоцполітики підрахували, що на даний момент до порогового віку наближаються понад 500 тисяч українців, які не мають достатнього стажу для отримання хоч якогось посібника. Експерти вважають, що накопичувальна система покаже свою ефективність, що змусить практично всіх українців перейти на офіційні роботи, щоб відкладати гроші на свою старість.