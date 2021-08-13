В Україні мобільні номери прив’яжуть до паспортів та ідентифікують

Українські парламентарі винесли на розгляд нову ініціативу щодо ідентифікації мобільних абонентів. У законопроекті пропонується внести зміни до закону про електронні комунікації, шляхом впровадження обов’язкової прив’язки мобільних номерів до конкретних осіб. Таким чином вітчизняних абонентів вдасться убезпечити від телефонного шахрайства.





Розробку закону взяв на себе профільний комітет ВРУ, що спеціалізується на питаннях цифрової трансформації. Відповідно до початкової версії документу, кожен користувач послуг стільникового зв’язку повинен буде пройти процедуру ідентифікації у свого телеком-оператора.

У комітеті зауважили, що така реєстрація якоюсь мірою є звичайною формальністю. Адже більша частина номерів українців вже прив’язана до їх даних через користування банківськими послугами. Однак офіційна ідентифікація все ж необхідна. Вона допоможе закрити «діри» у базах даних номерів та убезпечить громадян від кіберзлочинців.

«Проект закону перш за все спрямований на підвищення рівня національної безпеки та стоятиме на сторожі інтересів українських громадян. Позатим він також захистить права користувачів послугами зв’язку шляхом запобігання кіберзлочинам та мобільним аферам», – стверджують автори законопроекту.

Якщо зміни до закону приймуть у Раді, всі українські абоненти будуть змушені укласти угоду з оператором чи пройти процедуру ідентифікації до 1 січня 2025 року. У випадку невиконання приписів закону, їм загрожує відключення від мережі.

Наразі вказаний законопроект все ще знаходиться на стадії розгляду. Власні пропозиції та корективи до нього громадяни можуть подавати до 21 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що базовий закон №1089-IX про електронні комунікації, до якого депутати власне й хочуть внести зміни, повинен набути чинності вже 1 січня наступного року. Актуальна ж ініціатива щодо ідентифікації номерів є вже не першою з боку профільного комітету. Раніше парламентарі намагалися внести в документ корективи стосовно реєстрації усіх телефонів у IMEI-базі, яка є міжнародним сховищем кодів мобільного обладнання.