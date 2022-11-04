Вдалі та невдалі дні листопада за місячним календарем: астрологи назвали ідеальні дати для кожної справи

Здавна люди планували свої справи та обирали дати для знаменних подій, керуючись місячним календарем. З роками це правило нітрохи не втратило актуальності, адже місяць має дуже сильний вплив на енергетику людини. Астрологи склали спеціальний місячний календар та детально роз’яснили, які дні будуть вдалими, а на які краще взагалі нічого не планувати.

Вдалі та невдалі дні листопада

Згідно з місячним календарем дати діляться на енергетично вдалі та невдалі, а також на підходящі та не підходящі для початку нових справ.

Енергетично вдалими в листопаді будуть такі дні:

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29 та 30 листопада.

Енергетично невдалими стануть:

5, 6, 12, 13, 14, 20, 26 та 27 листопада.

Ідеальними для початку нових справ стануть такі дні:

24, 29 та 30 листопада.

Невдалими днями для початку нових справ будуть:

6 та 20 листопада.

Вдалі дні для кожної справи

Астрологи також назвали дати, які варто обрати для проведення медичних процедур, відвідування перукарні, шопінгу тощо. Календар вдалих днів для кожної справи виглядає так:

здійснення дорогих покупок (машина, квартира)– 2, 5, 7, 8, 22, 28 та 29 листопада;

(машина, квартира)– 2, 5, 7, 8, 22, 28 та 29 листопада; проведення хірургічних операцій – 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 27 та 29 листопада;

– 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 27 та 29 листопада; лікування зубів – 1, 2, 3, 7, 10, 11 та з 21 до 30 листопада;

видалення зубів – 2, 3, 22, 23, 24, 29 і 30 листопада;

– 2, 3, 22, 23, 24, 29 і 30 листопада; висаджування квітів – 2, з 6 до 9, з 13 до 14, 17,18 і 23 листопада;

– 2, з 6 до 9, з 13 до 14, 17,18 і 23 листопада; поїздка на відпочинок – 1, 3, 7, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 25 та 30;

– 1, 3, 7, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 25 та 30; весілля – 6, 7, 25, 28, 29 та 30;

– 6, 7, 25, 28, 29 та 30; зачаття дитини – 1, 2, 4, з 6 до 18, з 20 до 22 та з 24 до 30;

– 1, 2, 4, з 6 до 18, з 20 до 22 та з 24 до 30; зміна зачіски – 7, 8, 14, 15, 18, 21, та з 23 до 28 листопада;

– 7, 8, 14, 15, 18, 21, та з 23 до 28 листопада; маникюр і педикюр – 7, 9, з 17 до 19, 26 та 27;

– 7, 9, з 17 до 19, 26 та 27; масаж для схуднення – з 1 до 7 та з 25 до 30 листопада;

– з 1 до 7 та з 25 до 30 листопада; антицелюлітні процедури – з 1 до 6, та з 25 до 30;

– з 1 до 6, та з 25 до 30; видалення бородавок та пігментних плям – з 10 до 23 листопада;

– з 10 до 23 листопада; епіляція – з 9 до 13, з 20 до 23 листопада.

Астрологи стверджують, якщо планувати кожну справу на підходящу для неї дату, її результат буде винятково вдалим. В протилежому випадку наслідки виконуваної процедури можуть бути фатальними.