Сотни тысяч: сколько может заработать за лето в Польше украинский учитель, или студент

Этим летом количество вакансий для украинских заробитчан в Польше значительно возросло. А вместе с тем на 15% увеличилось и число отечественных учителей, которые направляются к северному соседу за дополнительным доходом. Сколько же удается заработать украинским работникам образования в Польше за три месяца каникул? На какую работу выгоднее устраиваться летом?





Украинские учителя, которые составляют примерно 5% от общего числа украинских заробитчан, обычно выбирают себе вакансии еще перед началом каникул. Интересоваться работой в Польше они начинают в мае, а приезжают в начале или в середине июля. Работают педагоги примерно до 20-х чисел августа, и возвращаются на родину.

Что касается вакансий, то украинские педагоги обычно останавливают свой выбор на работе, которая за несколько летних месяцев принесет наиболее высокий доход. Они работают:

на пищевых фабриках, как например мясокомбинаты, кондитерские и тому подобное;

предприятиях, выпускающих товары электроники;

различных складах;

в ресторанах, кафе и отелях.

В летний сезон такая работа является наиболее популярной, вакансий много, а значит можно устроиться без проблем. Заработать за три летних месяца украинским педагогам обычно удается от 3 до 5 тысяч долларов.

Любят проводить летние каникулы в Польше и украинские студенты. Правда, они выбирают себе работу с небольшими физическими нагрузками. Молодежь чаще всего устраивается:

на заводы техники;

в бары, рестораны или гостиницы;

склады интернет-магазинов и тому подобное.

С таких летних заработков можно привезти от 2,5 до 4 тысяч долларов. Такая сумма станет неплохим дополнением к стипендии, или же позволит студенту, который учится на платной форме обучения, рассчитаться за свое образование.

В общем летние заработки в Польше для украинцев, которые преподают или учатся, становятся все популярнее. Ведь невысокие доходы наших соотечественников не позволяют им отдыхать три месяца подряд. Поэтому они используют каникулы, как шанс заработать «лишнюю копейку».