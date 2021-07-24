Украинцы впервые получили платежки за коммуналку со штрафами

Столичное коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» в июле разослало своим клиентам-должникам сомнительные платежки. Помимо суммы задолженности за тепло и горячую воду, в них также содержались данные о начислении 3%-ной годовой пени.





Однако в период карантина в Украине официально запретили начислять пеню гражданам, независимо от вида коммунальной услуги и размера долга. Поэтому Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на днях выслал столичному компредприятию свои официальные рекомендации.

«Во время карантина и применения других ограничительных мер, имеющих отношение к распространению вируса Covid-19, а также в 30-дневный период с момента их отмены, запрещено взыскание, и даже начисление, пени или штрафов за неоплаченные комуслуги», – отметил глава киевского Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.

Чиновник пояснил, что за время вынужденного карантина немало украинцев потеряли постоянный доход. Многих граждан уволили с работы, другим пришлось закрыть свой бизнес. Не говоря уж о людях, которые перенесли коронавирусную болезнь и были вынуждены истратить немало средств на лечение.

Муж тем пеню не имеют права начислять также лицам, которым государство задолжало за субсидию, или гражданам с документально подтвержденной задолженностью по заработной плате.

Поэтому в документе, который Антимонопольный комитет отправил в «Киевтеплоэнерго», содержатся следующие рекомендации:

прекратить начисление годовой пени в размере 3%, а также потерь из-за инфляции, на сумму задолженности, которая образовалась за время карантина;

пересчитать сумму к оплате для клиентов предприятия, которым пеня и инфляционные проценты уже были начислены.

АМКУ дали коммунальному предприятию 20 дней на рассмотрение данных рекомендаций. После чего «Киевтеплоэнерго» сообщит регулятору о своем решении.

Напомним, что Антимонопольный комитет уже не впервые вынужден заниматься урегулированием отношений столичного коммунального предприятия с его клиентами. Лишь недавно, 3 июля, АМКУ настоял на пересмотре «Киевтеплоэнерго» тарифов на отопление и подписании с гражданами новых договоров.