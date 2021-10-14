В гаманцях українців опинились фальшиві долари, їх вартість в половину менша номіналу

На території України угруповання зловмисників поширювало підробні 100-доларові купюри. Фальшивомонетники продавали свої долари за півціни, та встигли запустити в обіг сотні тисяч несправжніх банкнот. Причому їх «товар» виявився настільки якісним, що його не можна розпізнати навіть з детектором валют.





Банду фальшивомонетників днями затримала Служба безпеки України. Її керівником та організатором був мешканець столиці, що вже притягався до відповідальності за аналогічний злочин. Шахраїв упіймали «на гарячому», під час передачі партії з двох тисяч фальшивок клієнту у Житомирі.

Після арешту «горе-підприємців», правоохоронці здійснили ще 11 обшуків у сховках, офісах та домівках затриманих. Завдяки оперативним діям силовиків було виявлено:

незаконного отримані кошти;

боєприпаси та зброю;

записи про угоди зловмисників та перелік їхніх клієнтів.

Наразі затриманим шахраям загрожує покарання за ст. 199 ч. 2 Карного кодексу України, що передбачає позбавлення свободи на строк до 10 років з конфіскацією.

Де можна натрапити на фальшиві долари?

Не зважаючи на те, що зловмисники вже за ґратами, наслідки їхніх дій досі дають про себе знати. Високоякісні підробні долари розійшлися через мережу фальшивомонетників по всій Україні. Тож натрапити на несправжні банкноти можна у будь-якому обміннику, адже звичайному детектору валют з ними ніяк не впоратися.

Значно менше шансів розжитися підробкою у банку. Адже там з допомогою камер можна легко ідентифікувати клієнта, що приніс фальшивку. А якщо у банку виникли підозри щодо походження грошового знаку, він може почати справжнісіньке внутрішнє розслідування.

Переважно підробки збувають у невеличких обмінниках та у вуличних торговців валютою. А от у банк йдуть вкрай рідко. Тож найкраща порада для українців: купувати валюту лише в офіційних фінансових установах, що мають відповідну ліцензію.