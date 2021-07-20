В Україні стрімко здорожчали смартфони, деякі підскочили на кілька тисяч

Середня вартість смартфона в Україні за останній рік зросла щонайменше на 10%. А на деякі топові моделі ціна злетіла ледь не на чверть. Загалом компанії-продавці цифрової техніки та мобільні оператори як один стверджують, що справа тут у здорожчанні комплектуючих.





Ми вирішили запитати у найпопулярніших українських операторів та компаній-ритейлерів, як для них змінився ринок смартфонів?

Vodafone

У популярному мобільному операторі вважають, що в першу чергу ринок смартфонів змінила пандемія. Більшу частину продажів компанія ось уже понад рік здійснює через свій онлайн-магазин.

Змінилися, за спостереженнями оператора, й критерії українців щодо вибору мобільного. Тепер популярністю користуються моделі з екраном понад 6 дюймів, витривалою батареєю ємністю щонайменше 4000 mAh, якісною камерою та обов’язково із підтримкою 4G.

Серед брендів як і раніше чільні позиції посідають Samsung та Xiaomi. Саме на них у Vodafone припадає понад 60% продажів.

lifecell

Середня ціна смартфона в lifecell збільшилася за останній рік на 76 грн. Таку ситуацію у компанії пояснюють закриттям на карантин багатьох фабрик Індії та Китаю, де власне і виробляється більшість смартфонів. Через це зросла собівартість техніки і її ціна для споживача.

В загальному ж оператор помітив зростання популярності смартфонів Xiaomi серед клієнтів. Брендові цьогоріч навіть вдалося перевершити беззаперечного лідера стільникового ринку України Samsung.

Київстар

Середня вартість смартфону, придбаного у найпопулярнішого мобільного оператора України, за останні пів року змінилася із 3 800 грн аж до 4 500 грн. Причому чільну позицію зайняв все той же Xiaomi.

Фокстрот

У Фокстрот ціни на смартфони із початку 2021 року збільшилися на 20%. Та у рителері здорожчання пояснюють не стільки наслідками пандемії, скільки власне покращенням характеристик самих мобільних пристроїв. Хоча й дефіцит комплектуючих, найбільшою мірою процесорів, також зіграв не «на руку» споживачам.

Moyo

У цій мережі вартість смартфона підскочила на 10-15%. Жаліються у Moyo переважно на здорожчання комплектуючих та послуг доставки. В топі мобільної мережі упродовж останнього року трималися звичні лідери – Samsung та Apple.

Цитрус

У Цитрусі середній чек збільшився майже на 8%. Ритейтер пов’язує таку зміну розцінок із виходом нових набагато дорожчих моделей популярних брендів, зокрема Samsung S21. Популярністю тут користуються й iPhone, особливо лінійки 11 та 12.

Підкреслюють у Цитрусі й вплив здорожчання комплектуючих на кінцеву вартість продукції. Тим не менш на думку керівництва мережі ціни на мобільну техніку найімовірніше стабілізуються ще до кінця року.